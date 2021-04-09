Нигматуллин Артур, «Арсенал»

Родился 17 мая 1991 года во Владивостоке. С 12 лет занимался в футбольной школе ЦСКА. С 16 лет начал тренироваться с основной командой. В 2008 году попал в заявку на чемпионат России. В том же году получил предложения от клубов «Порту», «Ливерпуль» и «Валенсия», но пожелал остаться на родине. Был дисквалифицирован на срок с 22 февраля по 31 декабря 2010 года за прием допинга. В его организме был обнаружен запрещенный ВАДА фуросемид. Как сообщал сам футболист, препарат содержали таблетки для похудения, которые ему дала бабушка.

В начале 2011 года был арендован ФК «Мордовия», но через полгода контракт был расторгнут. В том же году был в аренде у клуба «Урал», в 2012 году был арендован ФК «Химки», а затем нижегородской «Волгой», с которой через год заключил полноценный контракт. 3 августа 2013 года дебютировал в премьер-лиге в матче против «Зенита». В январе 2016 года перешел в клуб ФНЛ «Тосно». Летом 2017 года подписал контракт с пермским «Амкаром». В июле 2018 года перешел в тульский «Арсенал».

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €600 тыс.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2020/21».