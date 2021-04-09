Беленов Александр, «Уфа»

Родился 13 сентября 1986 года в Белгороде. Воспитанник белгородского «Салюта», выступал за клуб во втором дивизионе с 2003 по 2010 год. В 2006 году тренировался вместе с дублем «Рубина», однако не подошел клубу из-за завышенной цены, выставленной «Салютом».

В 2010 году перешел в «Спартак», за который сыграл только один матч против «Терека», в котором пропустил два гола. С 2011 по 2016 год играл за клуб «Кубань», с которым стал финалистом Кубка России. В 2011 году с клубом дошел в Лиге Европы до четвертьфинала, в котором команду выбила из турнира «Порту», сам Александр Беленов на поле так и не вышел. В 2015 году его стоимость выросла до €8,5 млн. В 2016 году перешел в «Анжи», с 2017-го выступает за «Уфу», которая приобрела игрока за €5 млн.

В 2004 году в составе юношеской сборной России до 18 лет победил на международном турнире Мемориал Гранаткина, являлся основным вратарем сборной. В 2012 году сыграл один матч за вторую сборную России против сборной Турции, не пропустив ни одного гола. Всего за карьеру сыграл 398 матчей, в которых пропустил 440 голов. Провел 140 «сухих» матчей, входит в неофициальный клуб Льва Яшина.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €1,5 млн.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2020/21».