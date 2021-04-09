Медведев Никита, «Рубин»

Родился 17 декабря 1994 года в Ижевске. Воспитанник ижевского футбола, дебютировал на профессиональном уровне 29 сентября 2013 года за клуб «Зенит-Ижевск» в гостевом матче против пермского «Октана» в рамках первенства Второго дивизиона. Стал основным голкипером команды, провел 44 матча.

В феврале 2016 года перешел в ФК «Ростов». 16 февраля 2017 года дебютировал в еврокубках в матче 1/16 Лиги Европы против чешской «Спарты». В том же году установил рекорд по продолжительности сухой серии в рамках одного турнира (862 минуты), рекорд по продолжительности сухой серии за всю историю чемпионатов России (952 минуты), вместе с командой поставил рекорд России по количеству сухих матчей, идущих подряд (9 матчей).

В июне 2017 года перешел в московский «Локомотив», подписав пятилетний контракт, но уже в августе 2020 года перешел в казанский ФК «Рубин». Чемпион России 2017/18, обладатель Кубка России 2018/19, обладатель Суперкубка России 2019.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €400 тыс.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2020/21».