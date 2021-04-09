Агкацев Станислав, «Краснодар»

Родился 9 января 2002 года во Владикавказе. В 2015 году попал в академию ФК «Краснодар». В 2019–2020 годах провел 20 матчей за дубль клуба, в которых пропустил 32 мяча.

Дебютировал за основную команду «Краснодара» в плей-офф Лиги Европы против «Динамо» (Загреб), пропустил один гол. В российской премьер-лиге за ведущий состав сыграл два матча, в которых пропустил восемь мячей. Всего за свою карьеру провел семь сухих матчей.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €275 тыс.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2020/21».