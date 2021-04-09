Акинфеев Игорь, ЦСКА

Родился 8 апреля 1986 года в подмосковном городе Видное. С начала карьеры выступает за ЦСКА: с 1991 по 2002 год играл за молодежную команду клуба, а с 2003 года — в основной команде.

С ЦСКА стал шестикратным чемпионом России (2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2016), шестикратным обладателем Кубка России (2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013) и семикратным — Суперкубка России (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018), обладателем Кубка УЕФА (2005). По данным Transfermarkt, является самым преданным игроком среди главных европейских футбольных лиг — за ЦСКА он играет 18 лет и три месяца.

С 2003 по 2018 год играл за сборную России, с которой стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года — после него стоимость Игоря Аникфеева взлетела до €20 млн. На чемпионате мира 2018 года в матче 1\8 финала против Испании в серии пенальти отбил финальный одиннадцатиметровый. Благодаря этому Россия впервые в истории пробилась в 1\4 турнира.

Награжден орденами Почета, Дружбы. Заслуженный мастер спорта. Всего за карьеру за клуб провел 665 матчей, в которых пропустил 587 мячей. За сборную сыграл 110 матчей, в которых пропустил 95 мячей. Возглавляет неофициальный клуб Льва Яшина, провел 327 «сухих» матчей. Десятикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €4 млн.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2020/21».