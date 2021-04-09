Шамов Егор, «Арсенал»

Родился в Москве 2 июня 1994 года. До 17 лет играл в академии ЦСКА. Затем переехал в поселок Прогресс Новокубанского района Краснодарского края, где стал воспитанником местного «Биолога». Перейдя в «Биолог-Новокубанск», играл только на уровне второго дивизиона. Провел в краснодарском клубе два сезона (2013/14 и 2014/15), после чего перешел в «Динамо» (Брянск). Во втором дивизионе провел один сезон. Был на просмотре в «Томи», но игроком команды не стал.

В 2017 году перешел в «Луч-Энергию», где дебютировал в ФНЛ и вышел с командой в 1/4 финала Кубка России, проиграв будущему обладателю трофея «Тосно». В июле 2018 года перешел в тульский «Арсенал», за который играл в молодежном первенстве России. В премьер-лиге дебютировал 26 октября 2019 года в гостевой встрече с «Ахматом» (1:1).

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €800 тыс.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2020/21».