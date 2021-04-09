Максименко Александр, «Спартак»

Родился 19 марта 1998 года в Ростове-на-Дону. Начал заниматься футболом в 9 лет в секции ростовского «Локомотива», затем перешел в Академию футбола им. Виктора Понедельника. В 15 лет прошел в академию московского «Спартака».

С 2015 по 2017 год выступал за молодежный и дублирующий состав ФК «Спартак». 25 октября 2017 года дебютировал в основном составе команды в матче 1/8 финала кубка России против клуба «Спартак-Нальчик». Игра закончилась со счетом 5:2. Через год стал основным вратарем команды. 28 июля 2018 года дебютировал в премьер-лиге в матче 1-го тура против «Оренбурга», а 8 августа 2019 года первый раз вышел на поле в Лиге чемпионов в 3-м квалификационном раунде против греческого клуба «ПАОК».

31 октября 2019 года в матче кубка России против «Ростова» провел свой 50-й матч за «Спартак» и стал самым молодым голкипером «красно-белых», достигшим этой отметки. Несколько раз становится лучшим игроком команды по итогам матча, а также лучшим игроком месяца.

Стал первым воспитанником и пятнадцатым вратарем «Спартака», отыгравшим за клуб более 70 матчей. В составе юношеской сборной России стал бронзовым призером Европы (до 17 лет). Победитель молодежного первенства России 2016/17. Обладатель двух премий болельщиков ФК «Спартак».

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €11 млн.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2020/21».