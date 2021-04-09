Коченков Антон, «Локомотив»

Родился 2 апреля 1987 года в Бишкеке. Футбольный путь начинал в местном клубе «СКА-Шоро», но в 2004 году переехал в Россию и стал игроком московского «Локомотива». До 2008 года выступал в молодежном и дублирующем составах клуба. В 2008-м был арендован ФК «Нижний Новгород». Через год заключил с клубом полноценный контракт.

В 2010 году перешел в ФК «Волга». В 2011 году был отдан в аренду клубу «Ростов». В 2012-м подписал годовой контракт с ФК «Спартак-Нальчик», где провел 32 матча первенства ФНЛ. В 2013 году перешел в «Мордовию», за которую в сезоне-2013/14 отыграл 28 матчей. По итогам сезона клуб вышел в премьер-лигу.

В июне 2015 года подписал контракт с «Локомотивом», после чего был последовательно арендован футбольными клубами «Краснодар» и «Томь». В декабре 2016 года вернулся в «Локомотив».

Победитель первенства ФНЛ сезона-2013/14, обладатель Кубка России 2016/17 и 2018/19, чемпион России-2017/18, серебряный призер премьер-лиги 2018/19 и 2019/20, обладатель Суперкубка России-2019.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €500 тыс.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2020/21».