Гильерме Маринато, «Локомотив»

Родился 12 декабря 1985 года в Катагуазисе (Бразилия). Первоначально играл в мини-футбол и был защитником, однако по стечению обстоятельств стал вратарем — это амплуа за ним и закрепилось. После перешел в большой футбол, был воспитанником бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе», за молодежную команду которого выступал с 2003 по 2007 год и забил один гол головой. Один раз был вызван в юниорскую сборную Бразилии до 20 лет, но так и не сыграл за нее.

С 2007 года — вратарь «Локомотива», он стал первым бразильским вратарем в Чемпионате России. Хотел играть под номером 1, но этот номер уже был закреплен за Сергеем Овчинниковым. Долгое время не мог найти свое место в основном составе «Локомотива», выступал за молодежную команду. В 2008 году получил серьезную травму, после чего пошел разговор об уходе из «Локомотива». Дебютировал в премьер-лиге в июле 2009 года в матче против «Томи», сыграл «на ноль». Максимальная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, была зафиксирована в 2012 году — тогда он стоил €8 млн.

С «Локомотивом» стал чемпионом России 2018 года, дважды становился серебряным призером (2019, 2020) и один раз бронзовым (2014). Трехкратный обладатель Кубка России (2015, 2017, 2019), а также Суперкубка России (2019). В 2015 году получил гражданство России.

За сборную России сыграл 16 матчей, в которых пропустил 17 голов. Всего за карьеру сыграл 363 матча, в которых пропустил 365 голов. Провел 133 сухих матча, в том числе 100 — в премьер-лиге, что делает его всего седьмым российским вратарем с подобным достижением.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €1 млн.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2020/21».