Песьяков Сергей, «Ростов»

Родился 16 декабря 1988 года в Иваново. Воспитанник ивановского футбола. В 2006 году на взрослом уровне дебютировал в составе ярославского «Шинника». В 2007 году был отдан в аренду в ивановский «Текстильщик-Телеком», где к концу сезона стал основным вратарем.

В 2007 году участвовал в чемпионате Европы среди футболистов не старше 19 лет, где отстоял на ноль встречу с французской сборной. В 2008 году занял место основного вратаря «Шинника». В июле 2009 года перешел в московский «Спартак». В 2010 году был арендован клубом «Томь», в 2011 на правах аренды перешел в клуб «Ростов».

В 2013 году стал основным вратарем стартового состава «Спартака». В августе 2015 года был арендован «Анжи» до конца сезона 2015/16, но клуб вернул игрока досрочно. В июне 2017 года подписал контракт с «Ростовом», который продлил летом 2019 года. В том же году попал в расширенный список сборной России на матчи со сборными Сан-Марино и Кипра. Чемпион России 2016/17. По мнению экс-тренера «Спартака» Валерия Карпина, является одним из лучших вратарей в мире по игре ногами.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €1,5 млн.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2020/21».