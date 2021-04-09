Джанаев Сослан, «Сочи»

Родился 13 марта 1987 года в Орджоникидзе. Начал заниматься футболом в школе владикавказского «Спартака». С 1996 по 2006 год выступал за дубль ЦСКА, однако большую часть времени провел в запасе. В 2007 году выступал за «КамАЗ» в первом дивизионе. В 2008–2013 годах играл за «Спартак», однако в основном за дублирующий состав, с которым стал чемпионом России среди дублеров.

Дебютировал в премьер-лиге в 2009 году в матче против «Терека», отстоял матч «на ноль», после чего стал основным вратарем команды. С командой стал серебряным призером Чемпионата России 2009. Тогда его стоимость на рынке была максимальной — €3,5 млн. Из-за многочисленных вратарских ошибок в сезонах 2009-2010 был вытеснен из основного состава, на правах аренды играл за «Терек» и «Аланию».

С 2014 по 2017 год — в «Ростове», во время выступлений за клуб установил рекордную «сухую» серию в 775 мин. С клубом снова стал серебряным призером Чемпионата России 2015/2016, а также финалистом суперкубка России (2014). В 2016 году получил приз «Вратарь года».

В 2017-2018 годах — в «Рубине», по итогам голосования болельщиков был признан лучшим игроком клуба сезона. В 2019 году выступал за польский клуб «Медзь», с 2019-го играет в «Сочи». Сыграл два матча за сборную России, пропустив шесть голов. Всего за карьеру сыграл 225 матчей, в которых пропустил 266 голов. Провел 100 «сухих» матчей.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €1,5 млн.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2020/21».