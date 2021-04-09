Помазун Илья, ЦСКА

Родился 16 августа 1996 года в Калининграде в семье известного в прошлом голкипера Александра Помазуна. Занимался футболом в школе «Торпедо-ЗИЛ», через пять лет перешел в ДЮСШ ПФК ЦСКА.

Дебютировал в молодежном первенстве России в марте 2012 года в возрасте 15 лет в матче против «Зенита», на замене получившего травму Вячеслава Исупова. В сезонах 2011/12—2016/17 провел 89 матчей в молодежном первенстве и 12 игр в юношеской Лиге чемпионов.

В стартовом составе главной команды ЦСКА вышел 6 августа 2017 года. В августе 2020 года перешел в «Урал» на правах аренды для получения игровой практики. В том же месяце дебютировал за основной состав в игре против «Локомотива» (1:1), после чего получил награду как лучший игрок матча.

25 февраля 2021 года был отозван из аренды, в связи с подозрением на коронавирус у основного вратаря команды Игоря Акинфеева и запасного Владислава Торопа. 27 февраля 2021 года сыграл первый матч после возвращения из аренды, против «Локомотива», в котором ЦСКА проиграл 0:2. 6 марта 2021 года провел первый «сухой» матч за ЦСКА в рамках чемпионата России против «Ахмата», в котором армейцы победили со счетом 2:0.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €1,50 млн.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2020/21».