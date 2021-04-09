Лантратов Илья, «Химки»

Родился 11 ноября 1995 года в поселке Прохоровка, Белгородская область. Свой первый профессиональный контракт подписал в 15 лет с местным клубом. С 2012 года входил в состав белгородского ФК «Салют», но не принимал участия в официальных матчах. В феврале 2014 года перешел в московский «Локомотив», где выступал за молодежную команду и дублирующий состав в ПФЛ, также принимал участие в тренировках основной команды, ездил на сборы.

Сезон 2016/17 провел в ярославском клубе «Шинник» ФНЛ, но на поле так и не вышел. В 2017 году перешел в калининградский футбольный клуб «Балтика», где провел 11 матчей в ФНЛ. Весеннюю часть первенства 2018/19 отыграл в воронежском «Факеле».

С 17 до 23 лет на высоком уровне отыграл всего 19 матчей. В 2019 году стал вратарем подмосковных «Химок». В прошлом декабре контракт с клубом был продлен до июня 2023 года. По версии спортивных СМИ, стал открытием сезона 2020/21. Финалист Кубка России 2019/20.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €900 тыс.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2020/21».