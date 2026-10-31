Рубио и Лавров обсудили возможную встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Сергей Лавров обсудили перспективы встречи российского и американского президентов на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае. Об этом господин Рубио рассказал во время пресс-конференции на совете министров иностранных дел G20 в Атланте.