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Выпуск газеты №203«Ъ» Газета
Мир

Рубио и Лавров обсудили возможную встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Сергей Лавров обсудили перспективы встречи российского и американского президентов на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае. Об этом господин Рубио рассказал во время пресс-конференции на совете министров иностранных дел G20 в Атланте.
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи глав внешнеполитических ведомств стран G20 в Атланте

Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи глав внешнеполитических ведомств стран G20 в Атланте

Megan Varner / Photo / AP

«Мы (с Сергеем Лавровым.— “Ъ”) не проводили встречи... Мы кратко обсудили возможность потенциального взаимодействия наших лидеров на саммите АТЭС в следующем месяце»,— сказал господин Рубио.
Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября 2026 года в городе Шэньчжэнь. По данным Кремля, ранее обсуждалась прежде всего трехсторонняя встреча президентов России, США и председателя КНР — Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Помощник президента РФ Юрий Ушаков допускал, что у Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться неформальная встреча. При этом точных договоренностей о двух- или трехсторонних переговорах пока нет.