Сямук Родион, «Тамбов»

Родился 11 марта 1989 года в городе Нововолынске (Украина), в детстве с семьей переехал в Брест. С 2008 по 2010 год выступал за молодежную команду «Динамо-Брест», а затем вошел в основной состав клуба. Позже играл за белорусские команды «Славия-Мозырь», «Сморгонь», «Гранит» и другие.

25 февраля 2021 года, в последний день трансферного окна, Сямук был заявлен за «Тамбов». Дебютировал в чемпионате России 19 марта в матче 23-го тура против «Сочи» (0:5).

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €100 тыс.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2020/21».