Шелия Гиорги, «Ахмат»

Родился 1 декабря 1988 года в Москве. Воспитанник столичного «Динамо». С 2008 по 2012 год выступал за брянское «Динамо». В начале сезона-2012/13 перешел в «Балтику». За калининградцев отыграл до июля 2015 года, после чего перешел в «Енисей». В красноярской команде стал «первым номером», что привлекло внимание клубов РФПЛ.

Зимой 2016 года пополнил состав «Уфы». Дебютировал в РФПЛ 6 марта в матче против «Мордовии» (1:1). С января 2019 года — игрок «Тамбова». 1 августа 2020 года подписал двухлетний контракт с грозненским «Ахматом».

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €800 тыс.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2020/21».