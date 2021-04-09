Дюпин Юрий, «Рубин»

Родился 17 марта 1988 года в Барнауле. Начал заниматься футболом в школе барнаульского «Динамо». Большую часть карьеры провел в клубах первого дивизиона: в период с 2007 по 2018 год играл за такие команды, как «Динамо» (Барнаул), «Металлург-Кузбасс», «Металлург» (Новокузнецк), «СКА-Хабаровск», «Кубань».

В сезоне-2018/19 играл за «Анжи», дебютировал в премьер-лиге в матче против «Урала», в котором отстоял свои ворота «на ноль». В 16-м туре в матче против московского «Динамо» отметился голевой передачей на Андреса Понсе. В 2019 году по окончании чемпионата ушел из «Анжи» из-за долгов клуба, однако попал в символическую сборную по итогам сезона, как вратарь, совершивший наибольшее количество полезных действий.

С 2019 года — в «Рубине», с которым заключил контракт до 2023 года. В марте 2021 года получил вызов в сборную России. Всего за карьеру провел 195 матчей, в которых пропустил 219 голов. Сыграл 66 «сухих» матчей.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €2 млн, и это его максимальная стоимость с начала карьеры.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2020/21».