Бабурин Егор, «Краснодар» (на правах аренды)

Родился 9 августа 1993 года в Чернигове (Украина). Воспитанник академии «Зенита». Дебютировал за молодежную команду клуба в 2010 году, в 2012-м перешел в основной состав.

Первый матч за ведущий состав «Зенита» сыграл в 2013 году. В составе команды завоевал золото чемпионата России в 2015 году и серебро — в 2013-м. В 2018 году перешел в «Рубин», в 2019 году — в «Ростов».

С 2021 года на правах аренды играет за «Краснодар». Всего за клубы сыграл 123 матча, в которых пропустил 156 голов. В 2013–2014 годах выступал за молодежную сборную России, сыграл пять матчей, в которых пропустил четыре гола.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €1,2 млн.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2020/21».