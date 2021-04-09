Коновалов Иван, «Урал»

Родился 18 августа 1994 года в Балашихе, Московская область. Обучался в академии «Спартака» имени Федора Черенкова. В сезоне-2013/14 сыграл 18 матчей за молодежный состав пермского ФК «Амкар», пропустил 23 гола.

Во второй половине 2014 года выступал за крымский клуб «Севастополь». Сыграл восемь матчей, пропустил 10 мячей. Впоследствии матчи были аннулированы. В середине сезона-2014/15 перешел в клуб ПФЛ «Астрахань», где сыграл 13 матчей и пропустил 14 мячей. Следующие полтора года отыграл шесть игр за клуб сербской Суперлиги «Раднички» (Ниш) с семью пропущенными мячами.

В сентябре 2017-го перешел в белорусский клуб «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). Принимал участие в чемпионате Белоруссии, где сыграл семь матчей, в пяти из которых оставил ворота «сухими». Пропустил только два гола. В 2018 году стал вратарем казанского «Рубина», дебютировал 25 августа того же года в домашней игре 5 тура чемпионата России против ЦСКА. В феврале 2021-го перешел в ФК «Урал».

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €500 тыс.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2020/21».