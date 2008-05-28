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15:01
Медведев поручил разобраться с информацией о росте цен на бензин
11:37
Михаил Бабич назначен заместителем главы Минэкономики
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Путину доложили о конфликте в Чемодановке
15:17
Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать
14:55
Суд сократил арест экс-главы штаба Навального
15:42
Арабская коалиция нанесла три авиаудара по Йемену
15:32
В Домодедово установили рамки с алкотестерами для сотрудников
15:01
Бари Алибасов выписан из больницы
14:57
В немецком городе Герлитц выходец из Румынии выиграл мэрские выборы у националиста
14:51
МГУ открыл Институт теоретической и математической физики
14:46
«Магнит» начнет принимать алюминиевые банки и пластиковые бутылки
14:45
Парламент Киргизии выдвинул обвинения против бывшего президента Атамбаева
14:40
Патрушев: Россия готова поддержать диалог Каракаса с оппозицией
14:39
Французских доставщиков еды обвинили в эксплуатации
14:36
Fitch ожидает роста мирового ВВП на 2,8% в 2019 году
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(обновлено: 17.06.2019)
Рынок рекламы
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Крупнейшие агентства не могут договориться с подрядчиком метрополитена
2
Рекламодатели забыли о брендах
Рынок ТВ почувствовал экономию
Рынок рекламы резко замедлил рост
В первом квартале он составил всего 4% по сравнению с 13% годом ранее
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1
Интернет-реклама обогнала телевизионную
АКАР отчиталась о росте рынка
Mail.ru Group поставила на рекламу
Выручка компании превысила ожидания аналитиков
3
Несогласованный скандал
Елизавета Макарова о рекламной кампании Reebok
1
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Число скрывающих рекламу россиян начало снижаться
«Яндекс» развернется на щитах
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
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