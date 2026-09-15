Спорт высших обнажений

Американская актриса Сидни Суини вновь оказалась в центре скандала из-за маркетинговой кампании. На этот раз она снялась обнаженной в рекламе ставочной биржи Novig. Профессиональные спортсменки, среди которых есть и очень успешные, ролик не оценили. Они обвинили госпожу Суини в сексуализации женского спорта. Сама актриса критику, по всей видимости, отвергает. Она в ответ опубликовала в соцсетях обложки глянца, на которых раздетыми появлялись, например, звезды тенниса Серена Уильямс и Каролина Возняцки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реклама Novig с участием Сидни Суини

Фото: Shannon Stapleton / Reuters Реклама Novig с участием Сидни Суини

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Одной из самых громких околоспортивных историй последних дней стало противостояние профессиональных атлеток и актрисы Сидни Суини. Оно развернулось вокруг нового рекламного ролика, в котором снялась американка, получившая известность благодаря роли в сериале «Эйфория» и скандальным маркетинговым кампаниям, нередко с эротическим подтекстом.

На этот раз госпожа Суини поучаствовала в коммерческом проекте ставочной биржи Novig, специализирующейся на прогнозах на спортивные события. В минутном ролике, опубликованном 9 сентября, актриса в обнаженном или почти обнаженном виде позирует с различными предметами спортивного инвентаря: прикрывая грудь мячами для американского футбола, сидя верхом на баскетбольном кольце, лежа на бильярдном столе.

Видео быстро стало вирусным. К вечеру вторника оно набрало свыше 1,3 млн просмотров на YouTube и более 46 млн просмотров, 1,1 млн лайков и 2,7 млн пересылов в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Вскоре рекламу раскритиковали профессиональные спортсменки, среди которых есть и знаменитости.

Австралийская пловчиха Ариарн Титмус, четырехкратная олимпийская чемпионка, назвала ролик с участием Сидни Суини «пощечиной каждой женщине, которая ценит спорт за его истинную суть — командную работу, дружбу, преданность делу, стремление к совершенству».

«Я не хотела привлекать к этому еще больше внимания, но просто не могу молчать,— продолжила Ариарн Титмус.— Я не могу описать, насколько сильно меня это бесит. Как мы можем жить в мире, где монетизация женского тела и сексуализация женского спорта все еще существуют?»

Высказалась и новая прима британской легкой атлетики Эми Хант. В августе взявшая четыре золота чемпионата Европы специалистка по спринту прокомментировала рекламу после забега на турнире Ultimate Championships. «Вот как выглядят женщины в спорте. Мышцы, кровь, пот, слезы. Это не красиво. Это не гламурно. Это точно не всегда сексуально,— сказала она.— Бывают трудные моменты. Даже к началу этого чемпионата все сложилось не лучшим образом: вчера у меня начались месячные — это совсем некстати».

Чемпионка мира по боксу австралийка Скай Николсон заявила, что реклама «высмеивает» женщин в спорте. «Есть большая разница между тем, чтобы выглядеть ‘‘сексуально’’, занимаясь спортом, и использовать секс для продажи ‘‘спорта’’»,— добавила она.

А американская гимнастка Грейси Крамер невольно запустила тренд в соцсетях. Она выложила видео своих тренировок и выступлений, сопроводив его такими словами: «Я не знаю, чем занималась Сидни Суини, но женский спорт выглядит так». Впоследствии подобными роликами с аналогичной подписью поделились сотни других спортсменок.

Сидни Суини оказалась не слишком восприимчивой к подобной критике.

Она ответила на все обвинения серией сторис в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ): актриса опубликовала несколько обложек журнала ESPN Body Issue. На них без одежды появлялись звезды спорта — теннисистки Серена Уильямс и Каролина Возняцки, футболистка Меган Рапино, баскетболистка Лиз Кэмбидж.

Букмекерской бирже Novig — компании с небольшой долей рынка — шум в медиа пошел на пользу. Эксперты уверены, что «поляризация мнений» была осознанной маркетинговой стратегией. «Они сделали ставку на то, что их собственная аудитория не пересекается с теми людьми, которых эта реклама оскорбит больше всего»,— объяснил The New York Times профессор Джошуа Льюис.

Оно и понятно. Ведь Сидни Суини в какой-то момент стала специалистом по провокационным рекламным кампаниям. За последний год с небольшим с ее участием было как минимум два схожих скандала. Первый произошел в конце весны 2025 года, после запуска фирмой Dr. Squatch лимитированной серии мыла «с нотками сосны, пихты Дугласа, землистого мха и легким оттенком воды из ванны Сидни Суини».

Второй — чуть позже, летом 2025-го, из-за слогана American Eagle «Sydney Sweeney has great jeans» («У Сидни Суини отличные джинсы»). Реклама строилась на созвучии jeans и genes («гены») и намекала на то, что госпожа Суини щедро одарена природой. Но спорили в итоге почему-то не об объективации и сексуализации женщин, а о наличии в ролике идей превосходства белой расы.

Роман Левищев