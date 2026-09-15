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Спорт высших обнажений

Реклама с участием актрисы Сидни Суини вызвала гнев знаменитых спортсменок

Американская актриса Сидни Суини вновь оказалась в центре скандала из-за маркетинговой кампании. На этот раз она снялась обнаженной в рекламе ставочной биржи Novig. Профессиональные спортсменки, среди которых есть и очень успешные, ролик не оценили. Они обвинили госпожу Суини в сексуализации женского спорта. Сама актриса критику, по всей видимости, отвергает. Она в ответ опубликовала в соцсетях обложки глянца, на которых раздетыми появлялись, например, звезды тенниса Серена Уильямс и Каролина Возняцки.

Реклама Novig с участием Сидни Суини

Реклама Novig с участием Сидни Суини

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Реклама Novig с участием Сидни Суини

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Одной из самых громких околоспортивных историй последних дней стало противостояние профессиональных атлеток и актрисы Сидни Суини. Оно развернулось вокруг нового рекламного ролика, в котором снялась американка, получившая известность благодаря роли в сериале «Эйфория» и скандальным маркетинговым кампаниям, нередко с эротическим подтекстом.

На этот раз госпожа Суини поучаствовала в коммерческом проекте ставочной биржи Novig, специализирующейся на прогнозах на спортивные события. В минутном ролике, опубликованном 9 сентября, актриса в обнаженном или почти обнаженном виде позирует с различными предметами спортивного инвентаря: прикрывая грудь мячами для американского футбола, сидя верхом на баскетбольном кольце, лежа на бильярдном столе.

Видео быстро стало вирусным. К вечеру вторника оно набрало свыше 1,3 млн просмотров на YouTube и более 46 млн просмотров, 1,1 млн лайков и 2,7 млн пересылов в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Вскоре рекламу раскритиковали профессиональные спортсменки, среди которых есть и знаменитости.

Австралийская пловчиха Ариарн Титмус, четырехкратная олимпийская чемпионка, назвала ролик с участием Сидни Суини «пощечиной каждой женщине, которая ценит спорт за его истинную суть — командную работу, дружбу, преданность делу, стремление к совершенству».

«Я не хотела привлекать к этому еще больше внимания, но просто не могу молчать,— продолжила Ариарн Титмус.— Я не могу описать, насколько сильно меня это бесит. Как мы можем жить в мире, где монетизация женского тела и сексуализация женского спорта все еще существуют?»

Высказалась и новая прима британской легкой атлетики Эми Хант. В августе взявшая четыре золота чемпионата Европы специалистка по спринту прокомментировала рекламу после забега на турнире Ultimate Championships. «Вот как выглядят женщины в спорте. Мышцы, кровь, пот, слезы. Это не красиво. Это не гламурно. Это точно не всегда сексуально,— сказала она.— Бывают трудные моменты. Даже к началу этого чемпионата все сложилось не лучшим образом: вчера у меня начались месячные — это совсем некстати».

Американский бренд вызвал критику из-за рекламы с Сидни Суини

Чемпионка мира по боксу австралийка Скай Николсон заявила, что реклама «высмеивает» женщин в спорте. «Есть большая разница между тем, чтобы выглядеть ‘‘сексуально’’, занимаясь спортом, и использовать секс для продажи ‘‘спорта’’»,— добавила она.

А американская гимнастка Грейси Крамер невольно запустила тренд в соцсетях. Она выложила видео своих тренировок и выступлений, сопроводив его такими словами: «Я не знаю, чем занималась Сидни Суини, но женский спорт выглядит так». Впоследствии подобными роликами с аналогичной подписью поделились сотни других спортсменок.

Сидни Суини оказалась не слишком восприимчивой к подобной критике.

Она ответила на все обвинения серией сторис в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ): актриса опубликовала несколько обложек журнала ESPN Body Issue. На них без одежды появлялись звезды спорта — теннисистки Серена Уильямс и Каролина Возняцки, футболистка Меган Рапино, баскетболистка Лиз Кэмбидж.

Букмекерской бирже Novig — компании с небольшой долей рынка — шум в медиа пошел на пользу. Эксперты уверены, что «поляризация мнений» была осознанной маркетинговой стратегией. «Они сделали ставку на то, что их собственная аудитория не пересекается с теми людьми, которых эта реклама оскорбит больше всего»,— объяснил The New York Times профессор Джошуа Льюис.

Как актриса Сидни Суини стала политическим секс-символом

Оно и понятно. Ведь Сидни Суини в какой-то момент стала специалистом по провокационным рекламным кампаниям. За последний год с небольшим с ее участием было как минимум два схожих скандала. Первый произошел в конце весны 2025 года, после запуска фирмой Dr. Squatch лимитированной серии мыла «с нотками сосны, пихты Дугласа, землистого мха и легким оттенком воды из ванны Сидни Суини».

Второй — чуть позже, летом 2025-го, из-за слогана American Eagle «Sydney Sweeney has great jeans» («У Сидни Суини отличные джинсы»). Реклама строилась на созвучии jeans и genes («гены») и намекала на то, что госпожа Суини щедро одарена природой. Но спорили в итоге почему-то не об объективации и сексуализации женщин, а о наличии в ролике идей превосходства белой расы.

Роман Левищев

Фотогалерея

Путь Сидни Суини к славе

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Первую роль в кино Сидни Суини получила в 12 лет малобюджетном ужастике «ЗМП: зомби массового поражения» (2010). Ради актерской карьеры дочери семья переехала Лос-Анджелес. Первые проекты Суини брала исключительно ради денег — чтобы помочь родителям преодолеть финансовые трудности. Слава пришла к девушке только в 2017 году после выхода «Рассказа служанки»

Первую роль в кино Сидни Суини получила в 12 лет малобюджетном ужастике «ЗМП: зомби массового поражения» (2010). Ради актерской карьеры дочери семья переехала Лос-Анджелес. Первые проекты Суини брала исключительно ради денег — чтобы помочь родителям преодолеть финансовые трудности. Слава пришла к девушке только в 2017 году после выхода «Рассказа служанки»

Фото: Kyle Grillot / Reuters

В сериале «Эйфория» (2019-2026) Сидни Суини исполнила роль популярной старшеклассницы Кэсси. Внимание к актрисе привлекла ее пронзительная эмоциональная игра (героиня — психологически нестабильная, зависимая от одобрения окружающих девушка) и большое количество обнаженных сцен

В сериале «Эйфория» (2019-2026) Сидни Суини исполнила роль популярной старшеклассницы Кэсси. Внимание к актрисе привлекла ее пронзительная эмоциональная игра (героиня — психологически нестабильная, зависимая от одобрения окружающих девушка) и большое количество обнаженных сцен

Фото: HBO

«Когда у парня есть секс-сцена или он демонстрирует свое тело, он все равно получает награды и похвалу. Но как только это делает девушка, все совершенно по-другому»

«Когда у парня есть секс-сцена или он демонстрирует свое тело, он все равно получает награды и похвалу. Но как только это делает девушка, все совершенно по-другому»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

На церемонии вручения награды People&#39;s Choice Awards, 2021 год

На церемонии вручения награды People's Choice Awards, 2021 год

Фото: Mike Blake / Reuters

С коллегой по сериалу «Белый лотос» (2021) Мюрреем Бартлеттом на премии Film Independent Spirit Awards. Актеры были ведущими на награждении

С коллегой по сериалу «Белый лотос» (2021) Мюрреем Бартлеттом на премии Film Independent Spirit Awards. Актеры были ведущими на награждении

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актриса владеет русским и испанским языками на разговорном уровне &lt;br> На фото: на афтерпати «Оскара», 2022 год

Актриса владеет русским и испанским языками на разговорном уровне
На фото: на афтерпати «Оскара», 2022 год

Фото: Danny Moloshok / Reuters

В 2022 году актриса получила награду MTV Movie &amp; TV Awards за лучший бой (в сериале «Эйфория»). В финале второго сезона ее героиня Кэсси дерется в раздевалке со своей бывшей подругой Мэдди

В 2022 году актриса получила награду MTV Movie & TV Awards за лучший бой (в сериале «Эйфория»). В финале второго сезона ее героиня Кэсси дерется в раздевалке со своей бывшей подругой Мэдди

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В 2022 году Сидни Суини стала лауреатом премии ELLE Women

В 2022 году Сидни Суини стала лауреатом премии ELLE Women

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

С коллегами по фильму «Реальная история Уиннер» (2023) Маршаном Дэвисом (слева) и Джошем Хэмилтоном на Берлинском кинофестивале, 2023 год

С коллегами по фильму «Реальная история Уиннер» (2023) Маршаном Дэвисом (слева) и Джошем Хэмилтоном на Берлинском кинофестивале, 2023 год

Фото: Annegret Hilse / Reuters

На балу Met Gala, 2023 год

На балу Met Gala, 2023 год

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Актриса получила образование в области управления бизнесом, окончив колледж в Лос-Анджелесе &lt;br> На фото: на премии People&#39;s Choice Awards, 2024 год

Актриса получила образование в области управления бизнесом, окончив колледж в Лос-Анджелесе
На фото: на премии People's Choice Awards, 2024 год

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

На премии GLAAD Media Awards в шелковом платье Miu Miu — актриса является лицом этого бренда, 2024 год

На премии GLAAD Media Awards в шелковом платье Miu Miu — актриса является лицом этого бренда, 2024 год

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

На премьере хоррора «Омен. Непорочная», 2024 год

На премьере хоррора «Омен. Непорочная», 2024 год

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

С гламурной жизнью актриса совмещает увлечение ремонтом ретро-автомобилей

С гламурной жизнью актриса совмещает увлечение ремонтом ретро-автомобилей

Фото: Danny Moloshok / Reuters

В январе 2026 года актриса запустила собственный бренд нижнего белья Syrn. Среди инвесторов проекта — миллиардер Джефф Безос. Большинство моделей белья стоит от 100$

В январе 2026 года актриса запустила собственный бренд нижнего белья Syrn. Среди инвесторов проекта — миллиардер Джефф Безос. Большинство моделей белья стоит от 100$

Фото: @sydney_sweeney

В 2025 году Сидни Суини снялась в рекламе бренда American Eagle. Из-за слов, которые актриса произносит в ролике: «Джинсы передаются от родителей детям, определяя черты вроде цвета волос, характера и даже глаз... Мои джинсы — синие» — разгорелся скандал. Компанию и Суини обвинили в расизме из-за созвучия jeans слову genes («гены») и описания концепции коллекции как «возвращение к классическому джинсовому стилю». И бренд, и актриса извиняться отказались. Через несколько дней American Eagle опубликовал в соцсетях пост: «У Сидни Суини великолепные джинсы. И это всегда про джинсы», а президент США Дональд Трамп высказался в поддержку спорной рекламы, после чего акции компании взлетели

В 2025 году Сидни Суини снялась в рекламе бренда American Eagle. Из-за слов, которые актриса произносит в ролике: «Джинсы передаются от родителей детям, определяя черты вроде цвета волос, характера и даже глаз... Мои джинсы — синие» — разгорелся скандал. Компанию и Суини обвинили в расизме из-за созвучия jeans слову genes («гены») и описания концепции коллекции как «возвращение к классическому джинсовому стилю». И бренд, и актриса извиняться отказались. Через несколько дней American Eagle опубликовал в соцсетях пост: «У Сидни Суини великолепные джинсы. И это всегда про джинсы», а президент США Дональд Трамп высказался в поддержку спорной рекламы, после чего акции компании взлетели

Фото: Brendan McDermid / Reuters

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Первую роль в кино Сидни Суини получила в 12 лет малобюджетном ужастике «ЗМП: зомби массового поражения» (2010). Ради актерской карьеры дочери семья переехала Лос-Анджелес. Первые проекты Суини брала исключительно ради денег — чтобы помочь родителям преодолеть финансовые трудности. Слава пришла к девушке только в 2017 году после выхода «Рассказа служанки»

Фото: Kyle Grillot / Reuters

В сериале «Эйфория» (2019-2026) Сидни Суини исполнила роль популярной старшеклассницы Кэсси. Внимание к актрисе привлекла ее пронзительная эмоциональная игра (героиня — психологически нестабильная, зависимая от одобрения окружающих девушка) и большое количество обнаженных сцен

Фото: HBO

«Когда у парня есть секс-сцена или он демонстрирует свое тело, он все равно получает награды и похвалу. Но как только это делает девушка, все совершенно по-другому»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

На церемонии вручения награды People's Choice Awards, 2021 год

Фото: Mike Blake / Reuters

С коллегой по сериалу «Белый лотос» (2021) Мюрреем Бартлеттом на премии Film Independent Spirit Awards. Актеры были ведущими на награждении

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актриса владеет русским и испанским языками на разговорном уровне
На фото: на афтерпати «Оскара», 2022 год

Фото: Danny Moloshok / Reuters

В 2022 году актриса получила награду MTV Movie & TV Awards за лучший бой (в сериале «Эйфория»). В финале второго сезона ее героиня Кэсси дерется в раздевалке со своей бывшей подругой Мэдди

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В 2022 году Сидни Суини стала лауреатом премии ELLE Women

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

С коллегами по фильму «Реальная история Уиннер» (2023) Маршаном Дэвисом (слева) и Джошем Хэмилтоном на Берлинском кинофестивале, 2023 год

Фото: Annegret Hilse / Reuters

На балу Met Gala, 2023 год

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Актриса получила образование в области управления бизнесом, окончив колледж в Лос-Анджелесе
На фото: на премии People's Choice Awards, 2024 год

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

На премии GLAAD Media Awards в шелковом платье Miu Miu — актриса является лицом этого бренда, 2024 год

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

На премьере хоррора «Омен. Непорочная», 2024 год

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

С гламурной жизнью актриса совмещает увлечение ремонтом ретро-автомобилей

Фото: Danny Moloshok / Reuters

В январе 2026 года актриса запустила собственный бренд нижнего белья Syrn. Среди инвесторов проекта — миллиардер Джефф Безос. Большинство моделей белья стоит от 100$

Фото: @sydney_sweeney

В 2025 году Сидни Суини снялась в рекламе бренда American Eagle. Из-за слов, которые актриса произносит в ролике: «Джинсы передаются от родителей детям, определяя черты вроде цвета волос, характера и даже глаз... Мои джинсы — синие» — разгорелся скандал. Компанию и Суини обвинили в расизме из-за созвучия jeans слову genes («гены») и описания концепции коллекции как «возвращение к классическому джинсовому стилю». И бренд, и актриса извиняться отказались. Через несколько дней American Eagle опубликовал в соцсетях пост: «У Сидни Суини великолепные джинсы. И это всегда про джинсы», а президент США Дональд Трамп высказался в поддержку спорной рекламы, после чего акции компании взлетели

Фото: Brendan McDermid / Reuters

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