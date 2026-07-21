Novo Nordisk подала в суд на Eli Lilly за ложную рекламу
Датская компания Novo Nordisk подала иск, в котором обвинила конкурента, американскую Eli Lilly, в распространении недостоверных заявлений в рекламе своих препаратов для похудения. Об этом сообщают мировые медиа, в том числе Financial Times.
Как следует из искового заявления, по мнению Novo Nordisk, ее конкурент развернул «заведомо ложную» рекламную кампанию, направленную на то, чтобы ввести в заблуждение потребителей относительно «сравнительной эффективности» препаратов против диабета и для снижения веса, выпускаемых обоими производителями.
Как заявляют адвокаты датской компании, Lilly использует устаревшие данные клинических испытаний в утверждениях, что ее средство от ожирения Zepbound в среднем приводит к большему снижению веса, чем выпускаемый Novo препарат Vegovy. Кроме того, указывается в исковом заявлении, рекламная кампания Lilly ложно утверждает о том, что ее лекарство от диабета Mounjaro более эффективно, чем предлагаемый датским производителем препарат Ozempic, снижает содержание сахара в крови.
Lilly сравнивает самые высокие одобренные дозы своих лекарств с более низкими дозами препаратов Wegovy и Ozempic, и умалчивает при этом о новых, более высоких дозах, которые, по словам адвокатов Novo Nordisk, обеспечивают более значительную потерю веса.
Novo добивается бессрочного судебного запрета на дальнейший показ такой рекламы и публикации опровержения. Американская компания пока никак не прокомментировала иск. Эксперты отмечают, что иск подан в тот момент, когда обе компании выводят на рынок таблетки для снижения веса, что может существенно увеличить объемы потребления препаратов.
Помимо конкуренции на рынке, препараты для лечения диабета и ожирения, включая продукты Novo Nordisk (Ozempic, Wegovy) и Eli Lilly (Mounjaro, Zepbound), сталкиваются с регуляторным вниманием и жалобами на побочные эффекты. Например, органы здравоохранения Великобритании начали проверку после получения около 400 жалоб на эти препараты, включая случаи острого панкреатита, почти половина которых связана с тирзепатидом (Mounjaro). Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) также проверяло жалобы на то, что препараты Saxenda, Wegovy и Ozempic могут вызывать подавленное состояние и суицидальные мысли. Кроме того, исследования показали, что Wegovy и Ozempic способны вызвать редкое расстройство желудка — его полный паралич.
Рынок препаратов для лечения диабета и снижения веса активно растет, и, по прогнозам Morgan Stanley, его объем может вырасти с 15 млрд долларов в 2024 году до 150 млрд долларов к 2035 году. На фоне этого роста усиливается конкуренция, и наряду с лидерами рынка — Novo Nordisk и Eli Lilly — появляются более дешевые версии подобных лекарств. В России, например, компании «Герофарм», «Промомед» и «ПСК Фарма» получили принудительные лицензии на производство аналогов Ozempic на основе действующего вещества семаглутид без согласия Novo Nordisk, поскольку датская компания прекратила поставки своего препарата в РФ.