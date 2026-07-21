Novo Nordisk подала в суд на Eli Lilly за ложную рекламу

Датская компания Novo Nordisk подала иск, в котором обвинила конкурента, американскую Eli Lilly, в распространении недостоверных заявлений в рекламе своих препаратов для похудения. Об этом сообщают мировые медиа, в том числе Financial Times.

Как следует из искового заявления, по мнению Novo Nordisk, ее конкурент развернул «заведомо ложную» рекламную кампанию, направленную на то, чтобы ввести в заблуждение потребителей относительно «сравнительной эффективности» препаратов против диабета и для снижения веса, выпускаемых обоими производителями.

Как заявляют адвокаты датской компании, Lilly использует устаревшие данные клинических испытаний в утверждениях, что ее средство от ожирения Zepbound в среднем приводит к большему снижению веса, чем выпускаемый Novo препарат Vegovy. Кроме того, указывается в исковом заявлении, рекламная кампания Lilly ложно утверждает о том, что ее лекарство от диабета Mounjaro более эффективно, чем предлагаемый датским производителем препарат Ozempic, снижает содержание сахара в крови.

Lilly сравнивает самые высокие одобренные дозы своих лекарств с более низкими дозами препаратов Wegovy и Ozempic, и умалчивает при этом о новых, более высоких дозах, которые, по словам адвокатов Novo Nordisk, обеспечивают более значительную потерю веса.

Novo добивается бессрочного судебного запрета на дальнейший показ такой рекламы и публикации опровержения. Американская компания пока никак не прокомментировала иск. Эксперты отмечают, что иск подан в тот момент, когда обе компании выводят на рынок таблетки для снижения веса, что может существенно увеличить объемы потребления препаратов.

Николай Зубов