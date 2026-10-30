Террористы поступили в ясли
ВСУ сбросили взрывчатку на три школы и 17 детских садов в Брянской области
В ночь на 30 октября ВСУ нанесли по регионам России массированный удар с применением беспилотников. Более 250 БПЛА были сбиты над территорией Брянской области. Жертвой атаки в регионе стал 19-летний юноша, повреждения получили несколько жилых домов. Также дроны сбросили взрывчатку на территории школ и детских садов в Бежицком районе Брянска.
По информации Минобороны России, в ночь на 30 октября дежурные средства ПВО сбили или перехватили более 1 тыс. беспилотников ВСУ. Дроны уничтожили в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Костромской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями. Под удар попали также Москва, Подмосковье и Татарстан.
Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о перехвате 257 БПЛА ВСУ в регионе.
В отражении атак помимо подразделений ПВО Минобороны участвовали мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», спецподразделения Росгвардии и Брянский линейный отдел МВД на транспорте. Не обошлось без повреждений и жертв: в деревне Верхи Дятьковского района дрон повредил жилой дом и уничтожил автомобиль, взрывная волна ударила по зданию бывшей школы. В поселке Навля при попадании беспилотника в жилой дом погиб 19-летний юноша. Жилище сгорело, еще в одном выбило окна.
Отдельно губернатор упомянул массированное минирование Брянска с воздуха. Так, в Бежицком районе взрывные устройства были сброшены на территории 3 школ и 17 детских садов. Саперам также пришлось эвакуировать водителя машины, которую буквально окружили бомбами. Мужчину вывели из зоны поражения, предварительно надев на него бронежилет.
Следственный комитет России заявил о начале расследования ударов БПЛА по Брянской области. Проверку силовики также проводят в Курской и Белгородской областях, где в результате ударов БПЛА пострадали мирные жители. Следствие квалифицирует подобные инциденты как теракты (ст. 205 УК).
Сбитые в Брянской области дроны, очевидно, были частью масштабной волны БПЛА, летевших на Москву.
Как сообщил мэр города Сергей Собянин, с вечера 29 октября до 7:30 30 октября в сторону Московского региона летело 862 БПЛА. Из них 170 сбили непосредственно на подлете к столице, остальные силы ПВО нейтрализовали на дальних рубежах. В частности, известно о перехвате 25, 94 и 52 дронов в Смоленской, Калужской и Тульской областях. О жертвах или повреждениях господин Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев не сообщали.
Прошедшая атака беспилотников стала одной из крупнейших за последние месяцы, а количество запущенных на Москву дронов — крупнейшим за два года. Накануне Минобороны отчиталось об уничтожении более 1,2 тыс. дронов над 19 регионами. БПЛА долетели вплоть до Башкирии и Удмуртии, а в сторону Москвы летели 613 беспилотников. Еще один крупный налет произошел в ночь с 19 на 20 сентября: тогда над российскими регионами сбили более 1,6 тыс. дронов.