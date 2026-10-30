Террористы поступили в ясли

Прошедшая атака беспилотников стала одной из крупнейших за последние месяцы, а количество запущенных на Москву дронов — крупнейшим за два года. Накануне Минобороны отчиталось об уничтожении более 1,2 тыс. дронов над 19 регионами. БПЛА долетели вплоть до Башкирии и Удмуртии, а в сторону Москвы летели 613 беспилотников. Еще один крупный налет произошел в ночь с 19 на 20 сентября: тогда над российскими регионами сбили более 1,6 тыс. дронов.