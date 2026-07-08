Расходы на рекламу БАДов в 2025 году превысили 3 млрд рублей
Производители биологически активных добавок в 2025 году потратили на рекламу 3,2 млрд руб., что составило 8,7% всех вложений фармкомпаний в продвижение. На фоне ужесточения регулирования рынок БАДов остается одним из заметных сегментов рекламного рынка, а основная часть бюджетов по-прежнему приходится на крупнейших игроков.
По данным Mera, общий объем рекламных закупок производителей лекарств за год вырос на 18%, до 39,1 млрд руб., хотя темпы роста замедлились. Наибольшие вложения в сегменте БАДов пришлись на «Эвалар», «Нижфарм» и «Петровакс», а сами компании стали активнее перераспределять бюджеты в пользу наружной рекламы, радио и площадок дистрибуции.
Существенно выросла роль аптек и маркетплейсов: их доля в рекламных инвестициях в сегменте БАДов поднялась с 3% в 2021 году до 16% в 2025-м. При этом прямая телереклама сократила долю, а радиореклама, наоборот, усилила позиции.
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Увеличение рекламных инвестиций в БАДы происходит на фоне общего роста российского рынка биологически активных добавок, который по итогам 2025 года достиг почти 280 млрд руб. Для сравнения, в 2016 году этот показатель составлял 55 млрд руб. Рост рынка связывают с увеличением спроса на дорогостоящие БАДы, а также с частичным уходом западных производителей и появлением новых брендов из дружественных стран.
Динамика рекламных инвестиций связана с ужесточением регулирования рынка БАДов в России. С 2025 года врачам официально разрешено назначать пациентам БАДы из списка, утвержденного Минздравом, а Роспотребнадзор получил право блокировать сайты, распространяющие информацию о запрещенных добавках. Эти меры направлены на борьбу с некачественной продукцией, поскольку ранее на маркетплейсах оставались недобросовестные продавцы, продвигающие сомнительные добавки, и до 2025 года наблюдалось активное распространение контрафакта.
Значительное внимание уделяется маркировке БАДов, которая стартовала 1 октября 2023 года и к сентябрю 2025 года предусматривает поэкземплярный учет. Маркировка способствует обелению рынка: по данным Роспотребнадзора, с 2023 по 2025 год доля нелегальной продукции в обороте снизилась с 21% до 5%. Однако, несмотря на эти меры, сохраняется проблема продажи некачественных БАДов, особенно на маркетплейсах, что вызывает призывы к усилению контроля со стороны ТПП и ФАС.