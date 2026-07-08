Расходы на рекламу БАДов в 2025 году превысили 3 млрд рублей

Производители биологически активных добавок в 2025 году потратили на рекламу 3,2 млрд руб., что составило 8,7% всех вложений фармкомпаний в продвижение. На фоне ужесточения регулирования рынок БАДов остается одним из заметных сегментов рекламного рынка, а основная часть бюджетов по-прежнему приходится на крупнейших игроков.

По данным Mera, общий объем рекламных закупок производителей лекарств за год вырос на 18%, до 39,1 млрд руб., хотя темпы роста замедлились. Наибольшие вложения в сегменте БАДов пришлись на «Эвалар», «Нижфарм» и «Петровакс», а сами компании стали активнее перераспределять бюджеты в пользу наружной рекламы, радио и площадок дистрибуции.

Существенно выросла роль аптек и маркетплейсов: их доля в рекламных инвестициях в сегменте БАДов поднялась с 3% в 2021 году до 16% в 2025-м. При этом прямая телереклама сократила долю, а радиореклама, наоборот, усилила позиции.

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