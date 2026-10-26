Судебная лотерея
Букмекеры оспаривают признание незаконной их рекламы в «Яндексе»
Четыре букмекерские конторы — Fonbet, Winline, «Лига cтавок» и Pari — намерены оспорить решение Московского УФАС о нарушении ими закона «О рекламе» из-за размещения кампании Pari в «Яндексе», где, по мнению службы, контора гарантировала выигрыш пользователям, что является нарушением. В Pari настаивают, что в рекламе речь шла о лотерее, а не об азартных играх, и разница эта принципиальна. Решение может затронуть работу с рекламой как букмекеров, так и крупных российских цифровых платформ.
Букмекерские конторы Fonbet (ООО «Фонкор»), Winline (ООО «Управляющая компания национального коневодческого союза»), «Лига ставок» (ООО «Первая международная букмекерская компания») и Pari (ООО «Букмекерская контора "Пари"») подали иск в Арбитражный суд Москвы к Московскому подразделению антимонопольной службы (УФАС Москвы) 8 октября, следует из картотеки арбитражных дел. В качестве третьих лиц привлечены ООО «Яндекс», ООО «Кех Екоммерц» («Авито») и ООО «Фирма "Стом"» (Betboom). Букмекеры пытаются оспорить решение УФАС от 29 июня о нарушении закона «О рекламе».
Первоначально Московское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении Pari и «Яндекса». Рекламная кампания, в которой служба увидела нарушения, предлагала пользователям зарегистрироваться и участвовать в розыгрыше. При переходе по ссылке появлялись предложения фрибетов и бонусов. Реклама содержала слоганы «Регистрируйся и побеждай в лотерее Pari», «Регистрируйся. Пополняй. Побеждай. В Pari лотерея» и распространялась через систему «Яндекс Директ».
Закон «О рекламе» разрешает продвигаться букмекерам только в определенных местах, например в спортивных СМИ, на сайтах федераций и лиг, в спортивных трансляциях и на спортсооружениях. Согласно одному из его пунктов, реклама основанных на риске игр, пари и букмекерских контор не должна создавать впечатление, что выигрыш гарантирован или его вероятность высока.
В Московском УФАС объяснили “Ъ”, что служба установила нарушение в рекламе лотерей под брендами букмекерских контор: «Управление выявило два нарушения закона "О рекламе": слоганы создавали впечатление гарантированного выигрыша, а использование брендов букмекеров без разграничения объектов рекламирования вело, по сути, к размещению рекламы букмекерской деятельности, недопустимой на таких ресурсах. Ответственность несут как рекламодатели, так и рекламораспространители». «Яндекс», «Авито» (площадки, на которых такая реклама размещалась) и Betboom решение не обжалуют, добавляют в УФАС. При этом в «Авито» “Ъ” заявили: «Результат рассмотрения дела может потенциально касаться в том числе наших интересов». В «Яндексе» отказались от комментариев.
В Pari объяснили, что оспаривают решение и предписание Московского УФАС, основанные на квалификации рекламы лотерей как рекламы азартных игр: «Законодательство разграничивает эти категории, и бизнес вправе рассчитывать на последовательное применение законодательства со стороны регулятора». В Fonbet и «Лиге ставок» отказались от комментариев. В Winline не ответили “Ъ”.
В юридической компании «Каменская и партнеры» считают, что иные букмекеры вовлечены в процесс не как первоначальные нарушители, а как заинтересованные лица или участники группы, чьи интересы затрагивает оспаривание. «Яндекс» участвует третьим лицом как рекламная платформа, при этом его ответственность требует отдельного производства и оценки контроля за содержанием и размещением объявлений. «Ответственность рекламной платформы может наступить только по итогам отдельного административного производства, где будет оцениваться, насколько та контролировала содержание и место размещения объявлений»,— объясняет старший консультант компании Наталия Стрелкова.
Основной вопрос в том, может ли реклама лотерей рассматриваться как форма продвижения букмекерских услуг, на которую распространяются ограничения, говорит аналитик компании Baikal Lobridge Ксения Юранова. Спор имеет значение не только для его непосредственных участников, но и для рынка в целом. Наталия Стрелкова считает, что букмекерам в этом споре победить будет крайне трудно: «Практика в части рекламы в целом складывается в пользу антимонопольного органа, когда нарушение фиксируется по формальным признакам».
Газета «Коммерсантъ» №198/Пот 26.10.2026, стр. 10