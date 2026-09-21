Converse извинился за рекламный постер из-за обвинений в расизме

Американский производитель обуви Converse извинился за вышедший недавно рекламный постер, из-за которого компанию обвинили в расизме. Как передает Sky News, на постере изображена K-pop-певица Карина, которая держит в руке пару кед Converse, освещаемых лучом прожектора в виде фирменной звезды бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рекламный постер Converse, из-за которого разгорелся скандал

Фото: Converse Рекламный постер Converse, из-за которого разгорелся скандал

Фото: Converse

После релиза постера многие интернет-пользователи усмотрели в луче света, который падает на белую юбку Карины, треугольный капюшон-колпак расистов-куклуксклановцев. Некоторые также заявили, что находящаяся в тени рука певицы с парой кед создает впечатление, что кеды находятся на повешенном человеке. Именно так члены Ку-Клукс-Клана расправлялись в свое время с чернокожими.

В итоге компания была вынуждена убрать постер и выступить с извинениями. «Нам очень жаль,— говорится в заявлении Converse.— Мы понимаем, почему это изображение вызывает столь сильное возмущение, и признаем, что допустили ошибку. Мы удалили его со своих ресурсов и принимаем меры, чтобы убрать его отовсюду, где оно было размещено. Такого не должно было произойти, и впредь мы будем работать лучше».

Как второй раз родился и снова умер Ку-Клукс-Клан — в материале «Ъ» «Все идет по клану».

Евгений Хвостик