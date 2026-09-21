Converse извинился за рекламный постер из-за обвинений в расизме
Американский производитель обуви Converse извинился за вышедший недавно рекламный постер, из-за которого компанию обвинили в расизме. Как передает Sky News, на постере изображена K-pop-певица Карина, которая держит в руке пару кед Converse, освещаемых лучом прожектора в виде фирменной звезды бренда.
Рекламный постер Converse, из-за которого разгорелся скандал
Фото: Converse
После релиза постера многие интернет-пользователи усмотрели в луче света, который падает на белую юбку Карины, треугольный капюшон-колпак расистов-куклуксклановцев. Некоторые также заявили, что находящаяся в тени рука певицы с парой кед создает впечатление, что кеды находятся на повешенном человеке. Именно так члены Ку-Клукс-Клана расправлялись в свое время с чернокожими.
В итоге компания была вынуждена убрать постер и выступить с извинениями. «Нам очень жаль,— говорится в заявлении Converse.— Мы понимаем, почему это изображение вызывает столь сильное возмущение, и признаем, что допустили ошибку. Мы удалили его со своих ресурсов и принимаем меры, чтобы убрать его отовсюду, где оно было размещено. Такого не должно было произойти, и впредь мы будем работать лучше».
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Как чернокожие боролись за свои права
Образ фигуры в капюшоне воспринимался как отсылка к Ку-Клукс-Клану задолго до рекламного скандала: в 1960–1970-е годы художник Филип Гастон создавал такие фигуры, которые многие трактовали именно как намек на эту организацию. Поэтому визуальная деталь могла вызвать реакцию, выходящую за пределы оценки удачности рекламного решения.
Остроту ассоциации усиливает история популярной культуры: фильм «Рождение нации» изображал триумф Ку-Клукс-Клана над чернокожими и способствовал героизации и романтизации деятельности организации. В таком контексте отсылка к ее символике воспринимается как связанная с расовым насилием, а не просто как стилистический образ.