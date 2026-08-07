«Яндекс» и «М.Видео» стали рекламными партнерами

«Яндекс» (MOEX: YDEX) интегрировал сайт и приложения «М.Видео» в платформу «Яндекс Ритейл Медиа», рассказали “Ъ” в маркетплейсе. Теперь рекламодатели смогут запускать медийную рекламу и продвижение карточек товаров на площадках «М.Видео» напрямую через «Яндекс Директ».

Сейчас у «Яндекс Директа» более 630 тыс. клиентов, а у «Яндекс Ритейл Медиа» более 30 ритейлеров из сфер фармацевтики и здоровья, бытовой техники и электроники, авто, DIY, FMCG. Для «М.Видео» это означает рост числа потенциальных рекламодателей за счет этой аудитории, считают в компании.

По данным Okkam, рынок рекламы в 2026 году вырастет на 28%. Основной рост обеспечит именно сегмент ритейл-медиа: его объем может увеличиться на 45% и составить 1,2 трлн руб.

Крупнейшим объединением инвентаря в России стало слияние Wildberries и Russ в 2024 году. Новая структура объединила все сегменты наружной рекламы, а вся рекламная инфраструктура Russ была соединена с платформой маркетплейса. В апреле 2026 года Wildberries и Russ также интегрировала цифровые экраны «Рив Гош» в свою рекламную сеть. В 2025 году «Яндекс» запускал партнерство с ритейлером «Магнит», в рамках которого рекламодатели «Яндекс Директа» могли использовать для продвижения цифровые экраны в витринах магазинов сети в Москве и Санкт-Петербурге.

Варвара Полонская