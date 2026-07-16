Считать по-RUSSки

Крупнейший в России оператор наружной рекламы Russ (входит в объединенную компанию Wildberries и Russ — ООО РВБ) принял решение выйти из Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), рассказал “Ъ” представитель компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решение выйти из АКАР было принято Russ из-за того, что при подсчете объемов рынка отрасль постоянно сталкивалась с необходимостью доказывать обоснованность своих данных профильной ассоциации. «В итоге в публичном поле эти данные не появляются»,— заявили в Russ.

В отсутствие данных АКАР группа Russ намерена публиковать собственную оценку и тенденции российского рынка наружной рекламы в своих официальных каналах.

«Мы нацелены на долгосрочное и поступательное развитие рынка, повышение его прозрачности и измеримости»,— добавили там.

АКАР является крупнейшим профессиональным объединением ведущих игроков рекламного рынка и маркетинговых коммуникаций, созданным в 1993 году. Ассоциация регулярно проводит подсчет объемов рынка рекламы и публикует отраслевую аналитику, в том числе составленные рейтинги креативности и эффективности рекламных агентств. “Ъ” направил запрос в АКАР.

Ранее “Ъ” писал, что при определении рейтинга медиаагентств АКАР часть крупнейших рекламных групп выразила сомнения по поводу методологии и конечных цифр от ассоциации (см. “Ъ” от 19 мая). Тогда они заявляли, что в ряде случаев агентствам приписываются значительные объемы размещений, которые «не бьются с их клиентской базой», особенно в сегменте наружной рекламы.

Собеседник “Ъ” в крупной рекламной компании говорит, что к рейтингу АКАР «вопросы возникают регулярно», а споры вокруг него обусловлены желанием крупных игроков консолидировать возможность участия в тендерах в руках ограниченного круга лиц: топ-5 и топ-10 рейтинга.

Конфликт Russ и АКАР, скорее всего, был обусловлен тем, что рынок наружной рекламы без учета Russ сокращается почти двузначными темпами, говорит собеседник “Ъ”. Растет только Russ за счет Wildberries и клиентов, которых он обслуживает напрямую, из-за этого некоторые участники рынка считают, что учитывать Russ в подсчетах наружной рекламы некорректно, объясняет он. На рынке это, скорее всего, никак не отобразится, так как сейчас рекламные группы обеспокоены своими финансовыми результатами, а не подсчетами отрасли: «Каждый будет использовать тот рейтинг, который отвечает тем или иным соображениям компании».

В 2025 году суммарный объем рекламы во всех основных сегментах ее распространения вырос всего на 8,5%, до чуть более 980 млрд руб., следует из данных АКАР. Это почти в три раза меньше, чем в 2024-м. Наружная реклама совокупно выросла на 11%, до 90,4 млрд руб., при этом драйвером сегмента стали именно цифровые носители (рост на 28%), а реклама на классических носителях сократилась на 24%.

Варвара Полонская