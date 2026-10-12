Продвижение вышло блоком
После атак на ЦОДы «Яндекса» часть рекламодателей остановила работу в «Директе»
1,569 триллиона рублей
составил объем рынка рекламы и продвижения в интернете в 2025 году, по данным АРИР
Рекламные сервисы «Яндекса» столкнулись со сбоями после атак БПЛА на ЦОДы компании, рассказали “Ъ” в пресс-службе «Яндекса». Речь идет о таких, как «Яндекс Директ», «Яндекс Метрика», «Яндекс Бизнес», «Рекламная сеть "Яндекса"», AppMetrica и др. С 10 октября часть функций стала недоступна: нельзя зайти в интерфейсы некоторых продуктов, управлять кампаниями и посмотреть актуальную статистику, говорят там.
С 8 октября БПЛА атаковали три ЦОД «Яндекса». После атак пользователи столкнулись с массовыми сбоями, которые затронули около десяти основных сервисов компании — «Яндекс Go», «Почту» и т. д. Также проблемы наблюдались у более десяти арендаторов серверов компании. Среди них, например, «Циан», некоторые застройщики, дейтинг-сервис Twinby и т. д.