Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №188/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
ИндустрииРеклама и медиа

Продвижение вышло блоком

После атак на ЦОДы «Яндекса» часть рекламодателей остановила работу в «Директе»

12.10.2026, 21:11
Некоторые рекламодатели решили полностью остановить свои кампании в «Яндекс Директе». Среди них, например, «Пятый канал» или «Дом.ру». В то же время бизнес стал больше интересоваться альтернативными инструментами, например «VK Рекламой», у которой за последние несколько дней стоимость аукциона выросла на 15–20%. Изменения на рынке связаны со сбоями в работе рекламных сервисов «Яндекса», начавшимися после атак на его ЦОДы. Участники рынка опасаются, что издержки из-за сбоев «Яндекса» понесут рекламные агентства из-за условий договоров.

Игорь Иванко / Коммерсантъ

Купить фото
Из-за сбоев в работе рекламных кабинетов «Яндекса» часть рекламодателей начала отказываться от продвижения в «Директе» и переходит на альтернативные каналы, говорят два собеседника “Ъ” на рекламном рынке. Среди отказавшихся, например, «Пятый канал», провайдер «Дом.ру», застройщик «Догма» и др., уточняют они.

1,569 триллиона рублей

составил объем рынка рекламы и продвижения в интернете в 2025 году, по данным АРИР

Одновременно с этим у «VK Рекламы» сильно возросла стоимость рекламного аукциона — на 15–20% только в широких категориях аудитории, которые обычно «самые дешевые», добавляют собеседники “Ъ”. По их словам, некоторым клиентам Yandex Cloud удалось сократить количество активных рекламных кампаний в «Директе», а у других были проблемы с остановками кампаний в сервисе, при этом средства на продвижение продолжали списываться. В пресс-службе «Пятого канала», «Догмы» и «Дом.ру» не ответили “Ъ”. В «VK Рекламе» отказались от комментариев.

Рекламные сервисы «Яндекса» столкнулись со сбоями после атак БПЛА на ЦОДы компании, рассказали “Ъ” в пресс-службе «Яндекса». Речь идет о таких, как «Яндекс Директ», «Яндекс Метрика», «Яндекс Бизнес», «Рекламная сеть "Яндекса"», AppMetrica и др. С 10 октября часть функций стала недоступна: нельзя зайти в интерфейсы некоторых продуктов, управлять кампаниями и посмотреть актуальную статистику, говорят там.

Сейчас для рекламодателей самым критичным является то, что реклама продолжает списывать деньги и расходовать бюджет, но специалист не может изменить ставки, отключить неэффективные объявления и увидеть актуальную статистику, говорит директор по Digital и Social Media коммуникационного агентства PR Partner Дамир Фейзуллов.

С 8 октября БПЛА атаковали три ЦОД «Яндекса». После атак пользователи столкнулись с массовыми сбоями, которые затронули около десяти основных сервисов компании — «Яндекс Go», «Почту» и т. д. Также проблемы наблюдались у более десяти арендаторов серверов компании. Среди них, например, «Циан», некоторые застройщики, дейтинг-сервис Twinby и т. д.

Другой собеседник “Ъ” на рекламном рынке предупреждает, что часть расходов и издержек «Яндекса» теперь ляжет на рекламные агентства за счет урезания суперкомиссий от привода клиентов. В оферте «Яндекс Директа» ответственность компании существенно ограничена, в частности, она исключает возмещение косвенных убытков и упущенной выгоды, ограничивает совокупную ответственность «Яндекса» 10% стоимости услуг, а также предусматривает освобождение сторон, включая «Яндекс», от ответственности при форс-мажоре, напоминает Дамир Фейзуллов.

Из-за атак БПЛА «Яндекс» лишился части своих дата-центров

Читать далее
В предыдущей версии договора-оферты с «Директом» от 22 сентября, с которой ознакомился “Ъ”, не было прописано освобождение сторон от ответственности в случае форс-мажора, связанного с атаками БПЛА. В версии от 2 октября в документе появилось освобождение «Яндекса» от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы, включая «последствия применения боеприпасов, их частей, военной техники» и т. д.
«Для рынка это стресс-тест на зависимость от одной площадки. Большинство рекламодателей в России держат в "Яндексе" основную часть performance-бюджета»,— говорит гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов. Он считает, что сбои в работе «Директа» могут привести к диверсификации рекламных каналов, «однако для малого бизнеса базовые расходы на каждый канал достаточно высоки».

Варвара Полонская, Юлия Юрасова

Атаки беспилотников
Рынок интернет-рекламы
Яндекс
Рекламный рынок

Авторы

  • Варвара Полонская
    Варвара Полонская
    старший корреспондент
  • Юлия Юрасова
    Юлия Юрасова
    старший корреспондент