Продвижение вышло блоком

Одновременно с этим у «VK Рекламы» сильно возросла стоимость рекламного аукциона — на 15–20% только в широких категориях аудитории, которые обычно «самые дешевые», добавляют собеседники “Ъ”. По их словам, некоторым клиентам Yandex Cloud удалось сократить количество активных рекламных кампаний в «Директе», а у других были проблемы с остановками кампаний в сервисе, при этом средства на продвижение продолжали списываться. В пресс-службе «Пятого канала», «Догмы» и «Дом.ру» не ответили “Ъ”. В «VK Рекламе» отказались от комментариев.