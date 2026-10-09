Цифра подняла щиты

В «Рим» согласны с общей оценкой положительной динамики рынка, однако отмечают, что собственные результаты компании демонстрируют более высокие темпы роста, чем усредненный показатель группы операторов. «По нашим данным, объем продаж компании увеличивается примерно на 25% год к году, причем положительную динамику мы наблюдаем как в цифровом, так и в классическом сегменте наружной рекламы»,— говорит представитель оператора. Сам рост обеспечивается не только расширением сети рекламных конструкций, но и повышением эффективности действующего инвентаря — увеличением его загрузки и среднего чека, заверяет он.