Цифра подняла щиты
Рынок наружной рекламы перевалил за 62 млрд рублей
09.10.2026, 07:30
Российский рынок наружной рекламы в первом полугодии вырос на 9%, до 51 млрд руб. и был обеспечен в основном лидерами рынка. Число цифровых поверхностей продолжило расти, в то время как сегмент классических рекламоносителей сократился за период на 33%. Участники рынка объясняют рост крупнейших операторов их возможностью предложить рекламодателям и федеральным агентствам более широкий географический охват. В их же пользу перераспределяются бюджеты ведущих рекламодателей.
Объем рынка рекламы вне дома (Out of Home) в первом полугодии составил 62,1 млрд руб., увеличившись на 10,7%, следует из данных аналитической компании «Эспар-Гео». Сегмент наружной рекламы за период вырос на 9%, достигнув 51 млрд руб. При этом классические рекламоносители показали сокращение на 33,1%, до 8,5 млрд руб., в то время как сегмент цифровых рекламоносителей за январь—июнь увеличился на 24,6%, составив 42,5 млрд руб. Транзитная реклама за период показала рост на 20,5%, до 8,8 млрд руб., indoor-реклама (внутри помещений) — на 15%, до 2,3 млрд руб.
В «Эспар-Гео» считают, что высокий темп роста рынка был обеспечен за счет лидера — крупнейшего оператора наружной рекламы в России Russ (входит в объединенную компанию Wildberries и Russ — ООО РВБ). По оценке аналитиков, объем биллингов (оборотов) этого оператора в первом полугодии вырос на 28,9% и превысил 51,7 млрд руб. Фирмы-операторы, входящие в топ-5 наряду с Russ («Рим Mediagroup», «Расвэро», «Реклама-Центр» и «Дрим»), совокупно обеспечили 6,1 млрд руб. и рост на 14%. Для остальных операторов мониторинг «Эспар-Гео» фиксирует сокращение на 2,9%.
Общее число видеоэкранов стандартных форматов в зоне ежемесячного мониторинга (50 крупнейших городов) в июне 2026 года составило 12,6 тыс. единиц, что на 31,6% превысило показатели прошлого года. Среднемесячные темпы роста количества цифрового инвентаря в апреле—июне текущего года составили 1,4% против 1,2% в первом квартале, отмечают аналитики: «При этом значительная часть прироста была обеспечена за счет малых форматов».
Константин Майор, владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР, 2024 год, в интервью «Эксперту»:
«К сожалению, рекламный рынок измеряется в деньгах и без учета реальной инфляции».
В Russ сообщили, что согласны с указанной оценкой динамики и объемов рынка, аналогичной позиции придерживаются и в «Дрим». Основным драйвером роста рынка остается цифровая наружная реклама, которая продолжает активно развиваться как с точки зрения расширения инвентаря, так и совершенствования технологий продаж, считает гендиректор «Дрим» Игорь Лернер. Опережающий рост крупнейших операторов объясняется прежде всего их возможностью предложить рекламодателям и федеральным агентствам более широкий географический охват, единые стандарты обслуживания, высокий уровень сервиса и современные инструменты автоматизации размещения рекламных кампаний, объясняет топ-менеджер. «На мой взгляд, снижение биллингов небольших операторов связано в первую очередь с постепенным перераспределением рекламных бюджетов в пользу крупнейших игроков»,— уточнил господин Лернер.
В «Рим» согласны с общей оценкой положительной динамики рынка, однако отмечают, что собственные результаты компании демонстрируют более высокие темпы роста, чем усредненный показатель группы операторов. «По нашим данным, объем продаж компании увеличивается примерно на 25% год к году, причем положительную динамику мы наблюдаем как в цифровом, так и в классическом сегменте наружной рекламы»,— говорит представитель оператора. Сам рост обеспечивается не только расширением сети рекламных конструкций, но и повышением эффективности действующего инвентаря — увеличением его загрузки и среднего чека, заверяет он.
Газета «Коммерсантъ» №187от 09.10.2026, стр. 7