Выгода напоказ

Пиратские видеосервисы вновь стали привлекать рекламодателей: в первом полугодии этот рынок увеличился впервые с 2024 года. При этом показатели сегменту обеспечил не рост бюджетов, а трафик пользователей, который за период прибавил 10%. В то же время в 2026 году цены на рекламу у пиратских сервисов в ряде категорий сравнялись с легальными ресурсами, а где-то даже превзошли их.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В первом полугодии 2026 года рынок рекламы на пиратских видеосервисах впервые с 2024 года показал рост, за период сегмент вырос на 4,2%. Об этом “Ъ” рассказал собеседник в крупной рекламной компании. В 2025 году рынок сократился на 5,5% год к году. Как отметил собеседник “Ъ”, в 2026 году рост обеспечен не ценовым фактором, а ростом трафика на пиратские сайты, который за январь—август увеличился на 10%.

При этом цены на пиратскую рекламу в 2026 году в ряде категорий оказались даже выше, чем у легальных площадок. Как следует из прайса на рекламу на нелегальных онлайн-кинотеатрах от рекламного поставщика Link Agency, который есть в распоряжении “Ъ”, стоимость CPM (цена за 1 тыс. показов) сейчас на ряде популярных пиратских видеосервисах составляет 260 руб. за pre-roll (in-stream, формат рекламного ролика, который демонстрируется перед началом основного контента). CPM за multi-roll (формат, который встраивается перед основным контентом, посреди него или в конце) стоит 210 руб., а «всплывающие» на ресурсах баннеры — 170 руб. и 140 руб. соответственно. Стоимость интеграции в озвучке контента составляет 8 тыс. руб. за 1 минуту.

В «VK Видео» в категории in-stream рекламы в среднем начальная ставка может составлять 90–250 руб. и определяется через аукцион, рассказал “Ъ” собеседник в одном из рекламных агентств. Другой собеседник “Ъ” на рынке оценил среднюю стоимость CPM в «VK Видео» в 170–180 руб. В Rutube стоимость определяется через сейлз-хаус «ГПМ Рекламы»: стоимость CPM стартует от 1 тыс. руб. без НДС, добавил собеседник “Ъ”. В «Газпром-медиа холдинге» отказались от комментариев, в VK не ответили “Ъ”.

Ранее “Ъ” писал, что в 2025 году пиратские видеосервисы потеряли 54% бюджетов (см. “Ъ” от 25 декабря). Тогда собеседники “Ъ” говорили, что объем рекламного рынка на пиратских видеосервисах по итогам 2025 года может сократиться до 4,2 млрд руб., несмотря на возможный интерес со стороны отдельных категорий рекламодателей.

В Digital Budget говорят, что в первом полугодии 2026 года доля рекламных бюджетов, направляемых на пиратские ресурсы, сократилась с 3,4% до 2,7%. По их данным, больше всего рекламу у пиратских сайтов закупали букмекеры: 38% их рекламных бюджетов приходится на размещения на пиратских ресурсах. На втором месте — онлайн-кинотеатры, на третьем — услуги связи. Нарастили в первом полугодии 2026 года расходы на такую рекламу стриминговые сервисы, услуги по туризму, спорту и отдыху, продажа и доставка продуктов питания, фарма, транспорт.

По данным Telecom Daily, в первом полугодии 2026 года выручка российских онлайн-кинотеатров выросла на 31% год к году, до 99,5 млрд руб. Динамика рынка замедлилась после 45% в первом полугодии 2025 года. Доля рекламы в выручке ресурсов сократилась до 3,3% (3,25 млрд руб.).

Спрос на рекламу в нелицензионных онлайн-кинотеатрах может сохраняться из-за роста активности аудитории на них, напоминает руководитель продуктового направления digital-агентства Future Lab (входит в ГК Starlink) Мария Большакова. Бренды используют такие размещения в поисках нужной аудитории и на фоне изменения репертуара и перестройки рекламного инвентаря, говорит она. Пиратские площадки могут оставаться источником дополнительной аудитории для таких категорий, как e-com, онлайн-сервисы, телекоммуникации и финансовые продукты. При этом компаниям, выбирающим такую рекламу, важно взвешивать все риски, чтобы желание получить дополнительный охват не привело к проблемам с прозрачностью и эффективностью рекламных инвестиций, заключает эксперт.

Варвара Полонская