Реклама вышла к алтарю

Блогер предложил брендам разместить рекламу на своей свадьбе — и покрыл расходы на 1 млн руб. Логотипы были повсюду: на пиджаке жениха, призах для гостей и даже мини-рюкзаках собак, которые выносили кольца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Сервисы доставки пошли еще дальше — предоставили паре промокоды для мальчишника и девичника. Всего в проекте поучаствовали девять компаний. Во сколько в итоге обошлась свадьба, “Ъ FM” поговорил с виновником торжества, маркетологом и автором телеграм-канала «БАЗАР ТУТ РАЗВЕЛИ» Артемом Никандровым:

«Идея появилась, когда мы готовились к свадьбе и считали наши расходы. Я вспомнил историю французского предпринимателя, который в 2025 году продал места под логотипы на свадебном костюме и таким образом окупил свое торжество. Я работаю в рекламе, веду канал для маркетологов, почему бы не попробовать на своем личном опыте, тем более в России такого никто не делал? Я начал искать потенциальных рекламодателей. Сначала написал пост в своем канале, записал с невестой рилс, который набрал больше тысячи репостов, писал сотни писем разным брендам на почту.

По сути, пост привлек внимание первых рекламодателей и подписчиков, а вот с рилса или с емэйлов мало кто пришел. Результат в любом случае удивил. У нас на пиджаке было восемь спонсоров, один из них сделал для наших такс маленькие курьерские рюкзачки, и собаки выносили в них кольца на самой церемонии. Это было, вообще, очень смешно и трогательно. В тот момент гости смотрели больше на наших собак, нежели на нас с супругой.

Другой предоставил мерч для фотосессии, и на второй день свадьбы мы разыграли его среди гостей за лучшие кринжовые костюмы. Сами гости восприняли все с юмором и, мне кажется, с легкой завистью нашей сообразительности.

Вся свадьба обошлась в более 2,5 млн руб., и за счет участия брендов удалось покрыть 41% расходов. Понятное дело, полностью свадьбу мы не окупили, но все равно результат оказался гораздо больше, чем я ожидал, поэтому безумно счастлив. Сейчас находимся с женой на медовом месяце в Танзании. По сути, главным событием для нас все равно осталась сама свадьба. Спонсорские интеграции были легким дополнением, которые делали событие отчасти уникальным».

Ранее блогер из Москвы устроил недельный аукцион за места для наклеек на крышке своего ноутбука. Бренды выкупили 11 мест за 1,5 млн руб., рассказывал “Ъ FM”. Оборот проекта превысил 10 млн руб. Такие необычные рекламные форматы дают брендам дополнительный охват за счет обсуждения в соцсетях и СМИ, говорит продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак:

«Если на ноутбуке сработало, почему бы не попробовать на свадьбе — это даже поинтереснее и возможностей покреативить сильно побольше. Я недавно видел коллегу, которая выставила на продажу места на своем телефоне. Бренды периодически в такие истории, в принципе, вписываются. Один из самых знаменитых кейсов — старый-старый — сайт, где продается каждый пиксель.

Такая реклама раскручивается за счет того, что о ней пишут в СМИ и аудитория самого блогера. Вся медийная и прочая история в том, сколько охватов можно набрать. А можно — колоссальное количество. Даже если пост завирусился в Telegram-канале, ты уже получаешь сотни тысяч охватов, если не миллионы. А для бренда упоминание о такой свадьбе может стоить не так дорого».

Впрочем, спонсорство свадеб — тренд не новый. Даже некоторые российские звезды окупают часть расходов за счет эксклюзивных съемок для глянцевых журналов, а платья и кольца получают по бартеру.

Ангелина Зотина