Russ выиграл аукцион за право управлять сетью рекламных конструкций мэрии Москвы
Группа Russ стала победителем аукциона на право использовать сети рекламных конструкций в Москве с 2027 года. Это следует из протокола торгов, который размещен на площадке Росэлторг, передают «Ведомости». Представитель группы Russ подтвердил эту информацию газете.
Торги начались 20 октября и завершились 22 октября. Стоимость десятилетнего контракта составила 33,31 млрд руб. Показатель превышает стартовую цену в 3,5 раза. Помимо ГК Russ, в торгах участвовал еще один участник — ООО «Промо-технологии» (принадлежит «Яндексу»). Компания поставила 33,26 млрд руб., что оказалось на 50 млн руб. меньше победной ставки.
В сеть рекламных конструкций правительства Москвы входит более 1,8 тыс. объектов в столице. Победитель аукциона сможет использовать под коммерческую рекламу 20% ресурсов. На остальных 80% должна размещаться социальная реклама и городская информация. Кроме того, оператор рекламных конструкций должен будет модернизировать и цифровизировать полученные в управление объекты.