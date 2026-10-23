Russ выиграл аукцион за право управлять сетью рекламных конструкций мэрии Москвы

В сеть рекламных конструкций правительства Москвы входит более 1,8 тыс. объектов в столице. Победитель аукциона сможет использовать под коммерческую рекламу 20% ресурсов. На остальных 80% должна размещаться социальная реклама и городская информация. Кроме того, оператор рекламных конструкций должен будет модернизировать и цифровизировать полученные в управление объекты.