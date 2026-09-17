Лорды призвали ввести в Британии запрет на рекламу азартных игр

Комитет по связям Палаты лордов британского парламента призвал правительство запретить практически всю рекламу азартных игр для защиты общественного здоровья. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на доклад комитета.

В 173-страничном документе комитет критикует правительство за «слишком пассивное» отношение к потоку онлайн-рекламы азартных игр. По информации авторов доклада, в прошлом году букмекеры и казино страны заработали £12,6 млрд. До 1,4 млн человек в Великобритании имеют игровую зависимость. Авторы инициативы рекомендуют введение полного запрета на рекламу азартных игр по образцу табачной, с исключениями для лотерей и ипподромов.

Отраслевая лоббистская группа Betting & Gaming Council уже назвала инициативу лордов «глубоко ошибочной». Там заявили, что запрет лишь усилит нелегальный рынок. Авторы доклада, в свою очередь, считают, что подобные опасения не должны отвлекать внимание от вреда, который наносит гражданам легальный рынок азартных игр.

Расходы на рекламу в секторе, которая регулируется принятым в 2005 году Законом об азартных играх, достигли в 2024 году £2 млрд.

Екатерина Наумова