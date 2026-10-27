Продвижение широкими шагами

В «Контур.Фокусе» также видят рост суммы всех закупок в сфере рекламы, медиа, PR-деятельности за январь—сентябрь на 26,3% год к году. В «Контур.Фокусе» говорят о сокращении закупок по 44-ФЗ и росте закупок по 223-ФЗ. У бизнеса закупки выросли, но снизилась их суммарная и средняя цена. В компании объясняют, что динамика госзакупок по 44-ФЗ связана с укрупнением лотов и их централизацией: «Государственные и муниципальные заказчики чаще объединяют разрозненные запросы в один контракт». Динамика закупок по 223-ФЗ объясняется расширением круга заказчиков, так как в 2026 году стало больше компаний и госкорпораций, которые закупают рекламу через конкурентные процедуры. Что касается бизнеса, в «Контур.Фокусе» говорят, что динамика закупок там отражает экономию и перестройку рекламных стратегий бизнеса: «Компании продолжают закупать услуги, но чаще выбирают небольшие, измеримые и короткие контракты вместо крупных годовых соглашений».