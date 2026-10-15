Реклама нового поколения

В ГК Starlink “Ъ” оценили общие рекламные затраты «Вымпелкома» на ТВ в 380 млн руб. в сентябре. В NMi Group говорят, что, по их данным, три из четырех операторов связи за месяц потратили на продвижение 5G более 880 млн руб. Источник “Ъ” добавляет, что на digital-рекламу OOH (Out Of Home; включает цифровую наружную рекламу) МТС потратил 140 млн руб., «Т2 Мобайл» — 130 млн руб., «МегаФон» — 25 млн руб. В NMi Group добавляют, что, по их оценке, в этом канале компании потратили суммарно около 300 млн руб.