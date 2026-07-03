В России появились вакансии специалистов по продвижению в нейросетях. Их главная задача — чтобы ИИ-сервисы и чат-боты рекомендовали клиентам определенные бренды. Такие эксперты должны работать над цитируемостью, качеством контента и адаптацией материалов под алгоритмы искусственного интеллекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сейчас на рынке открыто более 100 подобных вакансий, пишет «РИА Новости». Стоимость услуг по нейросетевому продвижению могут достигать нескольких миллионов рублей в месяц, рассказал основатель агентства AiSEO: NeuroReach Василий Жарков:

«Такой специалист выполняет задачу продвижения бренда в рекомендациях нейросетей, чтобы это происходило по тем промптам, которые потенциально интересны целевой аудитории. Например, мы занимаемся производством зубной пасты. Пользователь пишет запрос в нейросети: "У меня кровоточат десны, что делать?" ИИ на это посоветует либо обратиться за профессиональной помощью в стоматологическую клинику, либо использовать зубную пасту. И чтобы нейросеть порекомендовала конкретный бренд, нужно выполнить пул действий. Специалист по продвижению в нейросетях делает так, чтобы озвучивалась определенная марка.

Заявок на такие услуги, по крайней мере в нашу компанию, поступает достаточно много. Мы специализируемся не только на продвижении в нейросетях. Относительно других услуг — SEO, контекстная, таргетированная реклама, — продвижение в нейросетях сейчас пользуется большим спросом.

Стоимость услуги на рынке варьируется очень широко. Минимальные цены, которые я встречал, порядка 40 тыс. руб. в месяц за услугу.

Специалист может, по идее, сопровождать не одного клиента, а нескольких. У нас, например, прайс начинается от 300 тыс. руб. в месяц и исчисляется миллионами, если объем работ предполагает какие-то активные действия для крупного бренда».

По словам экспертов, в России уже действует не менее 10 узконаправленных агентств для нейросетевого продвижения организаций. Однако есть сомнения в эффективности этой услуги, заметил владелец и соучредитель компании Mr. Doors Максим Валецкий:

«Таких сотрудников у нас нет, и нанимать их не будем. Хотя у нас целое подразделение занимается внедрением ИИ во всех областях. У нейросети, в отличие от поисковика, нет выдачи, которую можно оптимизировать. Ответ генерируется каждый раз заново. Сегодня бот назвал ваш бренд, завтра — конкурента, и никакое агентство на это не влияет. Когда нейросеть ищет свежую информацию, она обращается к обычному поиску и использует авторитетные источники.

То есть все продвижение в нейросетях сводится к старому доброму SEO, публикациям в СМИ и отзывам. Это ровно то, что маркетологи и так обязаны делать.

Только теперь это упаковали в модное слово и просят 1-2 млн руб. в месяц. При этом измерить результат невозможно в принципе. У чат-ботов нет ни статистики показов, ни позиций, ни кликов. Сам тренд реальный, клиенты действительно спрашивают у ботов, что купить. Речь про RAG, Retrieval Augmented Generation, надстройку над поиском.

Когда бот отвечает про актуальные товары компании, он делает обычный поисковый запрос и пересказывает топ результатов. Значит, влиять можно только на источники. Это классический Search Engine Optimization и пиар. Самое важное — знания модели заморожены. То, что зашито в нее при обучении, обновляется раз в месяц и при выпуске новой версии».

Появление новой профессии — ответ рынка труда на глобальный технологический сдвиг. И это уже не просто классический маркетинг, уверена руководитель отдела Digital & SMM в агентстве Greative Валентина Чибисова:

«Есть SEO, Search Engine Optimization. Это специалист, который оптимизировал сайты, упоминания компании в интернете под то, чтобы в запросе она максимально в первых строчках выпадала, без учета платной рекламы. Это SEO 2.0. Они схожи, но есть и различия, потому что ИИ и просто поисковые системы отличаются. Это уже GEO, Generative Engine Optimization. Новая веха и маркетинга, и пиара. Нужно оценивать с точки зрения именно запроса ИИ. Как целевая аудитория задала бы нейросети вопрос, на который пришло упоминание твоего бренда, сайта. Более глубокая проработка аудитории и контента».

При этом пока чуть меньше половины россиян покупают товар по совету искусственного интеллекта, следует из данных платформы AIMonitor.pro. Регулярно рекомендациям нейросети следует только 5% опрошенных.

Ангелина Зотина