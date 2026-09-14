Перспектива гиперконтроля

Рекламная платформа Hyper AdTech, 60% долей в которой принадлежит РБК, может полностью перейти во владение группы. По оценке аналитиков, стоимость оставшихся 40% составляет порядка от 300 млн до 650 млн руб. Полный выкуп платформы позволит РБК исключить другого стратегического инвестора, потенциально конкурирующего с компанией, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Группа компаний РБК обсуждает покупку доли в 40% в платформе Hyper AdTech (ООО «Хайпер») у ее основателя Армена Гулиняна, следует из повестки заседания совета директоров компании, которую обнаружил “Ъ” в СПАРК. При этом у ГК РБК уже есть 60% долей в ООО, компания закрыла сделку по приобретению этого пакета в декабре 2024 года. Тогда стороны не раскрывали сумму сделки. Hyper, по словам господина Гулиняна, должна была заняться совместно с РБК развитием проектов в области видеорекламы. В РБК не ответили “Ъ”, связаться с Арменом Гулиняном не удалось.

Hyper AdTech — лидер среди programmatic-платформ, размещающих видеорекламу в мобильных приложениях в режиме реального времени по аукционному принципу. По данным самой платформы, она обрабатывает 4,5 млрд запросов в сутки с более чем 90 млн устройств и предлагает индивидуальные решения для обработки данных, сегментации пользователей и эффективной покупки рекламы. На 11 сентября 2026 года 40% в ООО «Хайпер» принадлежало основателю платформы Армену Гулиняну, еще 60% — ПАО ГК РБК. Выручка ООО за прошлый год составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 577 млн руб. Годом ранее выручка компании была 1,3 млрд руб. с чистой прибылью в 474,8 млн руб.

Объем традиционных сегментов рынка интерактивной рекламы и продвижения в интернете в России вырос год к году на 11%, до 301 млрд руб. Такую оценку приводила Ассоциация развития интерактивной рекламы. Сегмент видеорекламы вырос за период на 29% и составил 24,8 млрд руб. Организация связала рост видеорекламы с увеличением потребления видеоконтента и развитием рекламы на подключаемых к интернету телевизорах. По оценке АРИР, на это приходится порядка трети рынка видеорекламы. Общая выручка programmatic-продуктов в 2025 году выросла на 11,7%, до 56,3 млрд руб., отмечали в Digital Marketing Club Russia. При этом средняя рентабельность таких проектов по чистой прибыли в прошлом году оценивалась в 8,5%.

Рекламные платформы оцениваются в среднем в диапазоне 1,5–2,5 EBITDA, отмечает главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян: «В целом у Hyper AdTech хорошие финансовые показатели и поступательный рост бизнеса». Весь актив аналитик оценивает в 800 млн —1,5 млрд руб., 40-процентную долю — в 300–650 млн.

Первоначально для РБК было понятным решением сохранить долю Армена Гулиняна и его участие в управлении — прежде всего с точки зрения сохранения команды, ключевых людей и дальнейшего развития бизнеса, считает руководитель департамента по работе с состоятельными клиентами «Тринфико Private» Кирилл Упатов: «По сути, для РБК это позволило получить контроль над активом, при этом не разрушая его операционную основу. Сейчас после двух лет совместной работы РБК уже получила возможность интегрировать Hyper в свою экосистему и оценить качество бизнеса изнутри. Покупка оставшихся 40% позволяет перейти от модели партнерства к полноценной консолидации актива».

ПАО ГК РБК — один из крупнейших мультимедийных холдингов России. Основные виды деятельности — рекламная, издательская, предоставление информационных услуг, вещание бизнес-телеканала. На 30 июня контролирующим акционером ПАО является АО «Сотол Проект», конечным бенефициаром которого выступает Ольга Березкина, следует из примечаний к промежуточной финансовой информации за полугодие. Выручка ПАО за первое полугодие составила 4,5 млрд руб. при чистом убытке в 406 млн руб. Годом ранее выручка ГК была на уровне 4,2 млрд руб., чистая прибыль — 289 млн руб.

Получение полного контроля над Hyper AdTech со стороны РБК снижает вероятность потенциального конфликта интересов, который мог бы возникать между группой и создателем платформы, считает господин Упатов. «Доведение доли до 100% также исключает появление в капитале Hyper другого стратегического инвестора, потенциально конкурирующего с РБК»,— заключает господин Упатов.

Юлия Юрасова