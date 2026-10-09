Деньги в хорошей кампании
Расходы бизнеса на рекламу устойчивого развития выросли на 79%
В исследовании Better обрабатывает данные Mediascope по собственной методологии. В анализ вошла вся линейка медиа: от ТВ и наружной рекламы до радио, прессы и части цифровых форматов, но без учета перформанс-рекламы. В продвижение устойчивого развития входят ситуативная реклама, кампании по помощи животным, экологии, образованию и социальная реклама.
В 2025 году объем рекламного рынка во всех основных сегментах ее распространения вырос всего на 8,5%, до чуть более 980 млрд руб., следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России. Это почти в три раза меньше, чем в 2024-м, когда темпы роста отрасли оценивались в 24%.