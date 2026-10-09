Деньги в хорошей кампании

Собеседник “Ъ” на рекламном рынке прогнозирует, что по итогам всего 2026 года объем сегмента составит 60–63 млрд руб. при сохранении прошлогодних темпов роста. Еще один источник “Ъ” на рынке соглашается с тем, что в этом году затраты в сегменте превысят результат прошлого года. В то же время сильный рост бюджетов бизнеса по итогам 2026 года не сохранится: во втором полугодии скажутся высокая база и общее замедление рекламного рынка, считает директор по Digital и Social Media коммуникационного агентства PR Partner Дамир Фейзуллов. Государство же способно сократить разрыв за счет крупных социальных кампаний и более активного размещения во втором полугодии, поэтому окончательное распределение долей будет зависеть от календаря таких проектов и решений о бюджетах, заключает он.