Интеллект пошел учиться

Основными целями ИИ-ботов стали новостные ресурсы и площадки электронной коммерции. Доля запросов нейросетей к таким ресурсам увеличилась в два раза, до 2% от всего трафика. Контент маркетплейсов и СМИ подходит для обучения нейросетей из-за частого обновления, однако растущая доля ИИ-трафика может приводить к снижению числа органических переходов и излишнему копированию контента и ассортимента, предупреждают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Лидерами по количеству ИИ-трафика в июне стали сайты электронной коммерции и медиа, рассказали “Ъ” в Servicepipe. На нейросети и ботов, которые обращаются к ресурсам СМИ и e-com, приходится по 1% от всего трафика, анализируемого компанией. За аналогичный период прошлого года у СМИ было 0,5%, у e-com — 0,3%. При этом в период крупных распродаж доля ботов на ресурсах электронной коммерции вырастала в пике до 3%, а на новостных сайтах в дни острых информационных поводов — до 3,5%, говорят в компании.

За январь—октябрь 2025 года совокупный исходящий органический трафик нейросетей на цитируемые им сайты в России увеличился более чем в девять раз (см. “Ъ” от 20 ноября 2025 года). Что касается СМИ, в первом полугодии 2025 года информационные сайты столкнулись с потерей в среднем 30% органического трафика из-за ИИ (см. “Ъ” от 31 июля 2025 года).

В Ozon рассказали “Ъ”, что объем переходов на маркетплейс через ИИ-сервисы постепенно растет: «Пока это небольшая доля общего трафика, однако динамика показывает, что взаимодействие пользователей с маркетплейсами меняется». «Мы воспринимаем рост ИИ-трафика как сигнал к тому, что персонализация и чат-форматы становятся новым стандартом клиентского сервиса»,— добавили в Wildberries и Russ. В «Яндексе» и Rambler отказались от комментариев. В «Сбере» и РБК не ответили “Ъ”.

Частота посещений сайтов ботами связана с тем, насколько они часто обновляются и насколько на них необходимо обучаться ИИ, напоминает представитель MWS AI (входит в МТС Web Services), медиа обновляются наиболее часто из-за большого новостного потока, образовательные сайты идеальны для обучения, так как там много выверенных и полезных материалов, контент маркетплейсов также постоянно обновляется за счет ассортимента и отзывов пользователей, поэтому эти ресурсы оказываются в лидерах по бот-трафику.

Впрочем, по мнению представителя компании, рост ИИ-трафика напрямую влияет на бизнес-модель компаний, которые зарабатывают на рекламе, из-за чего в будущем компаниям придется пересматривать стратегии продаж, при которых активом являются живые посещения сайта пользователями.

Российские ИИ-сервисы уже активно используют открытые ресурсы для поиска информации и формирования ответов, напоминает партнер инвестиционно-технологической компании Zarya Ventures Александр Пономарев. Техническая нагрузка пока невелика: основной риск для медиа, образования и интернет-магазинов — копирование контента, цен и ассортимента, а также снижение переходов на первоисточник, говорит он.

В США крупные технологические компании постепенно приходят к соглашениям с издателями и начинают платить за использование новостного контента, поскольку именно СМИ производят уникальный контент, который важен для ИИ-моделей, напоминает собеседник “Ъ” в крупной ИТ-компании. По той же причине и поисковые системы, и ИИ-агенты, как правило, отдают приоритет официальным и редакционным публикациям, а не сообщениям на форумах или в чатах, добавляет он.

Пока в России ситуация иная: многие СМИ защищают контент через paywall, который LLM-модели не обходят, но открытые перепечатки материалов, разумеется, могут попадать в обучающие выборки, добавляет собеседник “Ъ”.

Впрочем, ответственность за то, какой контент можно индексировать и использовать, а какой необходимо защищать с помощью авторизации, ограничений частоты запросов и систем противодействия скрапингу, пока все еще лежит на самих владельцах сайтов, заключает Александр Пономарев.

Варвара Полонская