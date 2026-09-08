Реклама нашла свое место

Бренды готовы заплатить до 1 млн руб. за размещение на крышке ноутбука. Блогер из Москвы продает места под наклейки на личном устройстве. Их могут видеть посетители общественных заведений и его подписчики. На аукцион было выставлено 11 стикеров с логотипами, и все они уже забронированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аукцион Марата Юсупова Фото: Аукцион Марата Юсупова

Борьба брендов за выгодное место на ноутбуке стартовала 2 сентября. Фрилансер пообещал брать компьютер в кафе, коворкинги, на встречи и показывать его в своем блоге. Разместить логотип мог любой сервис или канал. Всего за несколько дней аукцион собрал около 350 реальных денежных ставок. Торги начались с небольших сумм, но стремительно выросли в тот же день, рассказал “Ъ FM” автор идеи, блогер и маркетолог Марат Юсупов, который сам не ожидал такого ажиотажа:

«Я увидел похожую штуку у французского разработчика и решил адаптировать под наши реалии.

Мой ноутбук постоянно на мероприятиях, встречах, в роликах. Прикольно было бы использовать его как рекламный баннер. Следующие пять суток я с утра до ночи собирал сайт. Выложил в Telegram-канал. В первый час зашло много небольших сервисов и брендов. Ставки начинались от 300-500 руб., но уже через час пришли крупные компании и начали перебивать друг друга. Честно не знаю, куда потрачу деньги. Часть отдам в благотворительный фонд».

Меньше чем за неделю общие сборы превысили 1,2 млн руб. Самый дорогой лот ушел за 300 тыс. руб. Ставка была фиксированной, перекупить это место уже нельзя. Такой ажиотаж легко объяснить, ведь ядро аудитории проекта — платежеспособные и активные клиенты, говорит автор блога «Кудрис про PR» Анна Кудрис:

«У Марата около 100 тыс. подписчиков в Telegram, посты про аукцион собирают 20+ тыс. просмотров. Плюс YouTube, и аудитория профильная: маркетинг, реклама, диджитал, бизнес. Поэтому туда заходят бренды: "Алиса AI", X5 Group, а логотип Apple за 300 тыс. купил "Яндекс Директ". Они платят не за сантиметры крышки, а за пиар, обсуждение в профильной среде и возможность показать себя быстрыми и в теме. Сама механика старая: в 2005 году американец сделал Million Dollar Homepage и продавал сайт по пикселям — заработал больше $1 млн».

Этот случай далеко не самый экстравагантный. Рекламные места продавали даже на теле.

В 2009 году американец Джейсон Сэдлер стал носить футболки с логотипами брендов — за пару лет заработал больше $1 млн. Похожие кейсы были и в России. Главная цель компаний — стать частью громкого события, отмечает продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак:

«Ряду компаний интересно просто участвовать в такого рода инфоповодах. Главное — получить пиар-охват, а не просто заплатить блогеру, чтобы появиться на компьютере. Для части продуктов важно постоянно мелькать перед глазами — когда возникнет мысль в этой категории, первым придет в голову именно этот вариант».

Компании полностью окупают вложения. За те же деньги они получили бы один пост у блогера, а здесь — попали в бурные обсуждения сразу во множестве Telegram-каналов. Аукцион завершится 9 сентября, но сайт с его результатами, по заявлению автора, останется в сети навсегда.

Александр Мезенцев, Ангелина Зотина