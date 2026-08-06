Во Франции запретили рекламные телефонные звонки

Во Франции с 11 августа вступает в силу закон, вводящий жесткие ограничения на рынке телемаркетинга. С этого дня вступает в силу запрет на нежелательные телефонные звонки с целью продвижения товаров и услуг. Штрафы за каждый такой звонок составят от €75 тыс. для физических лиц, до €375 тыс. для компаний, сообщает AP News.

В качестве исключения потребители могут сами дать согласие на получение маркетинговых звонков. Например, компании могут связываться с клиентами по новым коммерческим предложениям, если ранее договорились об этом.

Новый закон стал ответом «на многолетние жалобы». По оценкам властей, около трех четвертей жителей Франции получают как минимум один рекламный звонок каждую неделю. Парламент одобрил закон в 2025 году.

Инициатива вызывает обеспокоенность в Марокко, где под угрозой находятся до 50 тыс. рабочих мест в колл-центрах страны. На французский рынок телемаркетинга приходится более 80% доходов в этом секторе. Аналогичные запреты на нежелательные рекламные звонки действуют в Германии, США, Канаде и Великобритании.

Влад Никифоров