Соцсети запретили рекламу испанского спектакля по произведению Вирджинии Вулф

Барселонский театр Teatre Raval столкнулся с невозможностью разместить рекламу спектакля по эссе Вирджинии Вулф «Своя комната» в Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) из-за упоминания в анонсе феминизма. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление театра.

Как следует из заявления, соцсети автоматически заблокировали объявление. Когда театр потребовал объяснений, компания пояснила, что «любое упоминание гражданских прав, феминизма или социальных реформ» классифицируется системой как «социальные темы» и отфильтровывается, поскольку компания запретила любую рекламу на политические, электоральные и социальные темы на территории ЕС еще в октябре прошлого года. Для решения проблемы было рекомендовано отредактировать текст объявления, убрав «ключевые слова». Театр счел решение компании актом цензуры.

Выпущенное в 1929 году эссе считается важным текстом феминистской литературной критики. Оно основано на серии лекций, которые британская писательница прочитала в двух колледжах Кембриджского университета, единственных в то время, которые принимали женщин. В эссе Вулф утверждает, что интеллектуальная свобода напрямую зависит от материальной независимости, а женщине для выражения творческого потенциала нужны деньги и личное пространство, а именно «своя комната».

Екатерина Наумова