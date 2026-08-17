В добрый рекламный путь

Отечественные рекламодатели все чаще интересуются продвижением на рынке Узбекистана. Сейчас около 10% бюджетов в отрасли страны приходится именно на российские компании, а рекламные агентства на фоне растущего спроса даже открывают филиалы в Узбекистане. Спрос формируется в условиях растущего рынка и доступности ограниченных в РФ площадок. В частности, большой интерес отечественные рекламодатели проявляют к продвижению в Telegram, которое с конца 2026 года будет запрещено в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Алексеев / Коммерсантъ Фото: Алексей Алексеев / Коммерсантъ

Рекламная группа E-Promo Group (в альянсе с Group4Media и MG Group занимает 6-е место в рейтинге медиаагентств АКАР и Sostav 2026 года) рассказала “Ъ” о том, что выходит на рынок Узбекистана и зарегистрировала там юрлицо. В течение двух лет E-Promo планирует вложить около $1 млн и нанять около 30 человек в штат местной компании. Филиал на территории Узбекистана позволит компании заключать договоры и вести расчеты в национальной валюте, взаимодействовать с местными рекламодателями, партнерами и медиаплощадками, уточнили там. По данным АКАР, объем медиазакупок компании по итогам 2025 года составил 4,2 млрд руб.

Компания решила выйти на рынок Узбекистана, так как по итогам 2025 года объем рынка там вырос на 30–40%, до $260 млн, а к концу этого года превысит $300 млн и сохранит высокие темпы роста. К рекламному бизнесу в Узбекистане сейчас активно присматриваются российские бренды, говорят в E-Promo: около 10% рекламного рынка страны уже сейчас генерируют российские рекламодатели. Причем многие из них вышли на рынок только в последние годы, поэтому эта доля будет расти, считают там.

Основной спрос на продвижение в Узбекистане приходится на сферы финтеха, маркетплейсов и классифайдов, говорят в компании. Это обусловлено высокой долей интернет-пользователей и ростом направления e-commerce с низкой базы, уточняют там. При этом компании из России больше интересуются digital-инвентарем, так как он растет в стране быстрее традиционного сегмента, говорят в компании. В частности, компании в основном отдают предпочтение продвижению через Telegram в Узбекистане, уточняют в E-Promo.

Интерес к продвижению российских брендов на рынке Узбекистана, в частности, через Telegram подтверждают и в других крупных рекламных агентствах. В Telega.in говорят, что видят рост интереса к размещению рекламы в Telegram на рынках СНГ, и особенно в Узбекистане, как со стороны крупных брендов, так и небольших компаний. Это связано с диверсификацией географии продвижения, ростом Telegram как рекламной и контентной платформы и расширением рекламных кампаний российского бизнеса, говорит директор по коммуникациям Telega.in Ксения Павленко.

«Если несколько лет назад многие рекламодатели скорее тестировали отдельные размещения, то сейчас запрос чаще предполагает системную работу с локальной аудиторией»,— объясняет директор по цифровому развитию группы компаний «Игроник» Александр Солонин. Российскому бизнесу нужны рекламные партнеры, которые знакомы с логикой отечественного бизнеса и могут помочь им продвигаться на новом рынке, говорит гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов.

В январе—июне 2026 года ВВП Узбекистана вырос на 8,5%, а экономический рост всегда сопряжен с ростом рекламной активности, говорит гендиректор NMi Digital (входит в NMi Group) Анна Планина. Крупные игроки выходят на рынок СНГ, чтобы давать возможность российскому бизнесу продвигаться в наиболее эффективных, на их взгляд, соцсетях и ресурсах, соглашается Игорь Демидов.

Так, бизнес может продвигаться в Telegram в других странах ввиду ограничения такого инвентаря в России, считают участники рынка. Собеседник “Ъ” в отрасли говорит, что создание российскими компаниями в странах СНГ рекламной инфраструктуры формирует тренд на размещение рекламы в запрещенных соцсетях там, где это делать законно. В марте ФАС признал рекламу в Telegram незаконной (см. “Ъ” от 6 марта) и ввел запрет на распространение рекламы в мессенджере с 2027 года.

Варвара Полонская