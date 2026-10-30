Путин провел встречу с президентом переходного периода Мали

Российский президент поблагодарил Ассими Гоиту за то, что он приехал на саммит Россия — Африка в Москве. По словам Владимира Путина, РФ и Мали в этом году отметили 66-ю годовщину с момента установления дипломатических отношений. Временный президент Мали отметил, что отношения двух стран характеризуются высоким уровнем дружбы, которая складывается уже много лет.