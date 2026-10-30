Путин провел встречу с президентом переходного периода Мали
Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с временным президентом Мали Ассими Гоитой. Господин Гоита выразил надежду, что после встречи главы государств смогут провести переговоры «в ограниченном формате».
Российский президент поблагодарил Ассими Гоиту за то, что он приехал на саммит Россия — Африка в Москве. По словам Владимира Путина, РФ и Мали в этом году отметили 66-ю годовщину с момента установления дипломатических отношений. Временный президент Мали отметил, что отношения двух стран характеризуются высоким уровнем дружбы, которая складывается уже много лет.
«В Мали стало популярно изучение русского языка, мы вам благодарны за то, что уделяете этому внимание. Действуют шесть центров русского языка и культуры, "Русское пространство" называются, два партнерских частных "Русских дома". Расширяются связи в области культуры и спорта»,— отметил господин Путин (цитата по пресс-службе Кремля).
Кроме того, Владимир Путин выразил надежду на рост торгово-экономического сотрудничества двух стран. Он поблагодарил Ассими Гоиту за поддержку российских инициатив в ООН.