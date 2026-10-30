Плоды несовершенства

В 1990-х Джош Хомм, бывший гитарист Kyuss, был одним из тех, кто закладывал фундамент стоунер-рока — музыки, в которой тяжесть риффов сочеталась с психоделической монотонностью и жаром калифорнийской пустыни. В начале нулевых QOTSA превратили этот довольно замкнутый жанр в искусство создания больших рок-песен. Альбомы «Rated R» (2000) и «Songs For The Deaf» (2002) открыли им дорогу к массовой аудитории. Дальше группа двигалась уже без оглядки на жанровые границы, все увереннее соединяя хард-рок, глэм, поп-мелодику и почти театральную изысканность аранжировок.