Плоды несовершенства
Вышел новый альбом Queens Of The Stone Age
Среди больших рок-групп, способных сегодня собирать стадионы, американцы Queens Of The Stone Age (QOTSA) занимают особое положение. Они играют тяжелую гитарную музыку проверенного образца, но не входят в когорту ветеранов. От каждого нового альбома QOTSA остается ощущение, что это новая вершина, однако свою главную песню они еще не спели. То же — с их новым альбомом «Perfecth», считает Игорь Гаврилов.
В 1990-х Джош Хомм, бывший гитарист Kyuss, был одним из тех, кто закладывал фундамент стоунер-рока — музыки, в которой тяжесть риффов сочеталась с психоделической монотонностью и жаром калифорнийской пустыни. В начале нулевых QOTSA превратили этот довольно замкнутый жанр в искусство создания больших рок-песен. Альбомы «Rated R» (2000) и «Songs For The Deaf» (2002) открыли им дорогу к массовой аудитории. Дальше группа двигалась уже без оглядки на жанровые границы, все увереннее соединяя хард-рок, глэм, поп-мелодику и почти театральную изысканность аранжировок.
Сегодня Хомм, пожалуй, ближе всех ныне живущих фронтменов к образу рок-н-ролльного идола.
Его узнаешь по силуэту, походке, манере держать гитару, по сочетанию аристократического высокомерия и уличной развязности. Рыжий дылда из прошлого века пришел к тому, что его сравнивают с Элвисом и Боуи. Хомм отдает себе отчет в том, что большая рок-звезда — это еще и художественный персонаж, которого невозможно спутать ни с кем другим.
Однако путь к девятому альбому QOTSA «Perfecth» пролегал не через очередной стадионный тур, а в прямом смысле под землей. В 2024 году QOTSA сыграли концерт в парижских катакомбах. Затем появились фильм «Alive In The Catacombs», концертная запись и камерные выступления со струнными инструментами. Группа долго и настойчиво возвращалась к этому проекту, словно предлагая слушателям привыкнуть к новому представлению о себе. В тесном пространстве среди костей и черепов привычная мощь QOTSA уступала место акустическим инструментам, паузам, эху и ощущению близости смерти.
«Perfecth» продолжает этот разговор, хотя формально следует за монументальным студийным альбомом «In Times New Roman…» 2023 года. Впервые за долгое время QOTSA словно не заинтересованы в том, чтобы доказать, насколько громко они умеют играть. Открывающая песня «It’s Only Love» начинается почти как исповедь под акустическую гитару с элементами индастриала. Цепкая «Insignificant Other» держится на обманчиво беззаботном ритме, за которым — история эмоционального опустошения. Намеренно неряшливая «Mono» уводит в тревожную психоделию, а «From The Cliff» и «Phantom Limb» обнаруживают в Хомме-авторе ранимого мужчину, не стесняющегося своих слабостей.
В «Where The Goth Girls At?» группа напоминает, что грязноватый стоунер-рок и вызывающе соблазнительные глэмовые гитары по-прежнему в их репертуаре.
В «Sunday» особенно заметны тени Боуи и Игги Попа, а «Easy Street» с хлопками из арсенала фламенко демонстрирует, насколько далеко Хомм ушел от представления о роке как о соревновании в силе звука.
На протяжении девяти треков альбом постоянно меняет интонацию, но ни одна из песен не выглядит попыткой угодить алгоритмам или повторить старый успех.
В биографии Хомма последних лет хватало обстоятельств, способных превратить любую пластинку в драматическую автобиографию: болезнь, операция, развод, семейные конфликты. Но «Perfecth» интереснее обычного альбома о преодолении. Его герой не объявляет себя победителем и не требует сочувствия. Название пластинки — намеренно искаженное слово perfect. Человек, который сегодня выглядит едва ли не последним безупречным рок-божеством, записал альбом о праве быть несовершенным. Возможно, поэтому QOTSA остаются одной из самых изобретательных и непредсказуемых гитарных групп своего поколения: они продолжают искать музыку, которой еще не существует.