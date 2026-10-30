Мэр Новокубанска арестован на два месяца

По версии правоохранительных органов, в 2025 году мэр Новокубанска Минин подделал документы и согласовал ввод в эксплуатацию станции технического обслуживания автомобилей, которой в реальности не существовало. Чиновнику было известно, что вместо запланированного объекта дорожного сервиса на участке построен бетонный завод, но он не стал разоблачать недобросовестного бизнесмена — владельца предприятия. Получив разрешение на ввод СТО в эксплуатацию, предприниматель зарегистрировал право собственности на несуществующий объект, а затем выкупил муниципальную землю на льготных условиях.