Мэр Новокубанска арестован на два месяца
Суд в Краснодарском крае избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе города Новокубанска, чиновник пробудет в следственном изоляторе до 28 декабря, сообщает следственное управление СКР по региону. Александра Минина подозревают в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями, что нанесло ущерб муниципальному бюджету на сумму 12 млн руб.
По версии правоохранительных органов, в 2025 году мэр Новокубанска Минин подделал документы и согласовал ввод в эксплуатацию станции технического обслуживания автомобилей, которой в реальности не существовало. Чиновнику было известно, что вместо запланированного объекта дорожного сервиса на участке построен бетонный завод, но он не стал разоблачать недобросовестного бизнесмена — владельца предприятия. Получив разрешение на ввод СТО в эксплуатацию, предприниматель зарегистрировал право собственности на несуществующий объект, а затем выкупил муниципальную землю на льготных условиях.
О проблемах, возникших у главы Новокубанска Александра Минина, стало известно в феврале текущего года, когда городской совет признал его работу неудовлетворительной. Эти события совпали с началом расследования резонансного «дорожного дела», по которому на Кубани привлекаются многие высокопоставленные чиновники и предприниматели, а также бывшие депутаты Госдумы Анатолий Вороновский и Андрей Дорошенко. Собеседники “Ъ” не исключают, что история с несуществующей станцией техобслуживания попала в поле зрения правоохранительных органов в ходе расследования «дорожного дела».