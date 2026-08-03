Реклама перешла в руки алгоритмов

Реклама научилась «читать мысли» покупателей благодаря ИИ. Нейросети помогают заранее определять, что будет нужно клиенту, пишет онлайн-издание TechBullion. Мировые IT-гиганты уже массово внедряют технологию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Раньше стоило пользователю один раз вбить в поиск «купить кроссовки», и эта пара обуви преследовала его по всем сайтам еще полгода. Теперь же ИИ определяет желания еще до покупки. Нейросеть анализирует «мелкие шаги» покупателя за недели и месяцы, говорит директор по маркетингу и PR «АрхиТех ИИ», разработчика экосистемы ИИ-продуктов под брендом Kodik, Яна Азрапкина:

«Принцип заимствован у языковой модели ChatGPT, которая предсказывает следующее слово, исходя из предыдущих. Рекламная модель — следующее действие человека по его истории. Например, человек еще не искал билеты на самолет, но проверил погоду в другом городе, почитал про визы, куда сходить, варианты жилья посмотрел. Утверждать, что он собрался в поездку, со стопроцентной вероятностью нельзя. Но все же она выше, чем у человека, который ничего подобного не смотрел и не искал».

Благодаря нейросетям бизнес теперь предлагает потребителю не только нужный товар, но еще и в нужное время. Это обеспечивает высочайшую эффективность рекламы, считает основатель digital-агентства Onpeak Александр Воробьев:

«Крупные рекламные системы всегда пытались предугадывать и собирать Big Data ("большие данные") о своих пользователях, чтобы вся реклама была персонализирована. Благодаря нейросетям системы предугадывания и анализа стали работать ощутимо точнее. Современные технологии позволяют на следующем витке эволюции этой истории продавать больше на 10%. Ведь такая реклама с более высокой долей вероятности попадает в сердце целевого потребителя».

По данным самих компаний, благодаря ИИ-алгоритмам окупаемость рекламы у Amazon выросла на 10%, а эффективность Google подскочила на 27%.

В России этот тренд задает «Яндекс», говорят эксперты. Его нейросеть видит полную картину поведения пользователя: поисковые запросы, карты, заказ такси, доставку еды и покупки на маркетплейсе.

Эффективность рекламы компании выросла на 38%, подсчитали в «Яндексе». Похожие алгоритмы внедряют VK, МТС, Ozon и Wildberries. И технологии еще развиваются, отмечает генеральный продюсер форума VidMK и основатель турнира по ИИ-рекламе SKILLOUT Денис Мищенко:

«Нейросети — это черный ящик. Мы до конца сами не можем понять, почему тысячи поведенческих факторов, определенных деталей приводят к определенному результату. Теперь у нас есть возможность сопоставить одно со вторым и найти взаимосвязи. В этом чудо и в этом магия. Дальше будет реклама еще больше кастомизирована: в супермаркете на экране телевизора мы увидим ту рекламу, которая нам интересна, благодаря системе распознавания лиц».

Впрочем, система не идеальна. Умные алгоритмы порой путают будущий спрос с прошлыми действиями.

Из-за этого ИИ начинает навязчиво предлагать товар, который человек уже купил час назад в обычном магазине. В итоге однотипные объявления только раздражают пользователя.

Александр Мезенцев