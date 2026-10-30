Euroclear в 2026 году получил доход €3,6 млрд от замороженных активов России

Баланс Euroclear на конец сентября составил €244 млрд, из них €204 млрд — замороженные российские активы. В 2025 году ЦБ подал иск в московский арбитраж с требованием взыскать с Euroclear €200 млрд убытков, связанных с блокировкой российских активов. Суд удовлетворил иск и постановил произвести взыскание в немедленное исполнение. Депозитарий продолжает оспаривать требование российского Центробанка.