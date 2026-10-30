Euroclear в 2026 году получил доход €3,6 млрд от замороженных активов России
Euroclear с января по сентябрь получил €3,6 млрд процентных доходов от инвестирования замороженных из-за санкций российских активов. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель снизился на 6% из-за сокращения процентных ставок, следует из отчета бельгийского депозитария.
К сентябрю Euroclear получил €2,4 млрд так называемых «непредвиденных доходов» от замороженных российских средств. Эти деньги депозитарий должен направлять в европейский фонд, созданный для поддержки Украины. Всего на данный момент Киев получил €8 млрд по этому механизму.
Потери для европейского бизнеса от ответных санкций со стороны России депозитарий оценивает в €27 млн. Прямые издержки составили €233 млн, из которых €162 млн пришлись на покрытие исков в российских судах.
Баланс Euroclear на конец сентября составил €244 млрд, из них €204 млрд — замороженные российские активы. В 2025 году ЦБ подал иск в московский арбитраж с требованием взыскать с Euroclear €200 млрд убытков, связанных с блокировкой российских активов. Суд удовлетворил иск и постановил произвести взыскание в немедленное исполнение. Депозитарий продолжает оспаривать требование российского Центробанка.