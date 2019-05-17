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Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) был подписан Россией и США в 2010 году и действует до 2021 года. Он направлен на предотвращение гонки вооружений между этими странами. Россия предлагает продлить действие договора на год безо всякого обсуждения. США согласны на продление при параллельном заключении соглашения о заморозке всех ядерных арсеналов и создании более жесткого проверочного механизма. Последние новости и все самое важное о ДСНВ — в теме “Ъ”.